https://ria.ru/20230107/potolok-1843415766.html
В гостинице в Турции обрушился потолок
В гостинице в Турции обрушился потолок - РИА Новости, 08.01.2023
В гостинице в Турции обрушился потолок
Подвесной потолок обрушился в гостинице в турецком Карсе, где проходили мероприятия, есть раненые, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-07T19:49
2023-01-07T19:49
2023-01-08T05:25
в мире
карс (провинция)
турция
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9d54e4cf86d482a3daf373848881141.jpg
АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Подвесной потолок обрушился в гостинице в турецком Карсе, где проходили мероприятия, есть раненые, сообщил телеканал NTV. "Срочные новости: потолок гостиницы в районе Сарыкамыш в Карсе обрушился, в результате инцидента есть пострадавшие", - передал телеканал. Число пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20230107/dtp-1843335591.html
карс (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92a6f562900a2acf5934304c53f4bc39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карс (провинция), турция, новости - туризм
В мире, Карс (провинция), Турция, Туризм, Новости - Туризм
19:49 07.01.2023 (обновлено: 05:25 08.01.2023)
В гостинице в Турции обрушился потолок
NTV: в турецком Карсе в гостинице обрушился подвесной потолок, есть пострадавшие