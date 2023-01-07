https://ria.ru/20230107/potolok-1843415766.html

В гостинице в Турции обрушился потолок

В гостинице в Турции обрушился потолок - РИА Новости, 08.01.2023

В гостинице в Турции обрушился потолок

Подвесной потолок обрушился в гостинице в турецком Карсе, где проходили мероприятия, есть раненые, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-07T19:49

2023-01-07T19:49

2023-01-08T05:25

в мире

карс (провинция)

турция

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9d54e4cf86d482a3daf373848881141.jpg

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Подвесной потолок обрушился в гостинице в турецком Карсе, где проходили мероприятия, есть раненые, сообщил телеканал NTV. "Срочные новости: потолок гостиницы в районе Сарыкамыш в Карсе обрушился, в результате инцидента есть пострадавшие", - передал телеканал. Число пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20230107/dtp-1843335591.html

карс (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, карс (провинция), турция, новости - туризм