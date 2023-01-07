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В гостинице в Турции обрушился потолок - РИА Новости, 08.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230107/potolok-1843415766.html
В гостинице в Турции обрушился потолок
В гостинице в Турции обрушился потолок - РИА Новости, 08.01.2023
В гостинице в Турции обрушился потолок
Подвесной потолок обрушился в гостинице в турецком Карсе, где проходили мероприятия, есть раненые, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-07T19:49
2023-01-08T05:25
в мире
карс (провинция)
турция
туризм
новости - туризм
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АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Подвесной потолок обрушился в гостинице в турецком Карсе, где проходили мероприятия, есть раненые, сообщил телеканал NTV. "Срочные новости: потолок гостиницы в районе Сарыкамыш в Карсе обрушился, в результате инцидента есть пострадавшие", - передал телеканал. Число пострадавших уточняется.
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в мире, карс (провинция), турция, новости - туризм
В мире, Карс (провинция), Турция, Туризм, Новости - Туризм
19:49 07.01.2023 (обновлено: 05:25 08.01.2023)
 
В гостинице в Турции обрушился потолок

NTV: в турецком Карсе в гостинице обрушился подвесной потолок, есть пострадавшие

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Подвесной потолок обрушился в гостинице в турецком Карсе, где проходили мероприятия, есть раненые, сообщил телеканал NTV.
"Срочные новости: потолок гостиницы в районе Сарыкамыш в Карсе обрушился, в результате инцидента есть пострадавшие", - передал телеканал.
Число пострадавших уточняется.
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