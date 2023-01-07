https://ria.ru/20230107/polsha-1843402354.html

Польша начала получать деньги от ЕС и США за переданное Украине вооружение

Польша начала получать деньги от ЕС и США за переданное Украине вооружение - РИА Новости, 07.01.2023

Польша начала получать деньги от ЕС и США за переданное Украине вооружение

Польша начала получать деньги из фондов ЕС и США за вооружение, переданное на Украину, заявил журналистам премьер республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T17:33

2023-01-07T17:33

2023-01-07T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

матеуш моравецкий

сергей рябков

украина

польша

россия

евросоюз

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ВАРШАВА, 7 янв – РИА Новости. Польша начала получать деньги из фондов ЕС и США за вооружение, переданное на Украину, заявил журналистам премьер республики Матеуш Моравецкий. Ранее польские власти сообщали о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники. По данным властей страны, Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230107/tanki-1843401325.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, матеуш моравецкий, сергей рябков, украина, польша, россия, евросоюз, нато, оон