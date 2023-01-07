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Польша начала получать деньги от ЕС и США за переданное Украине вооружение - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/polsha-1843402354.html
Польша начала получать деньги от ЕС и США за переданное Украине вооружение
Польша начала получать деньги от ЕС и США за переданное Украине вооружение - РИА Новости, 07.01.2023
Польша начала получать деньги от ЕС и США за переданное Украине вооружение
Польша начала получать деньги из фондов ЕС и США за вооружение, переданное на Украину, заявил журналистам премьер республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T17:33
2023-01-07T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
матеуш моравецкий
сергей рябков
украина
польша
россия
евросоюз
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ВАРШАВА, 7 янв – РИА Новости. Польша начала получать деньги из фондов ЕС и США за вооружение, переданное на Украину, заявил журналистам премьер республики Матеуш Моравецкий. Ранее польские власти сообщали о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники. По данным властей страны, Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, матеуш моравецкий, сергей рябков, украина, польша, россия, евросоюз, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Матеуш Моравецкий, Сергей Рябков, Украина, Польша, Россия, Евросоюз, НАТО, ООН
17:33 07.01.2023
 
Польша начала получать деньги от ЕС и США за переданное Украине вооружение

Премьер Моравецкий: Польша начала получать деньги от ЕС и США за переданное Украине оружие

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 янв – РИА Новости. Польша начала получать деньги из фондов ЕС и США за вооружение, переданное на Украину, заявил журналистам премьер республики Матеуш Моравецкий.
Ранее польские власти сообщали о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники. По данным властей страны, Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП.
"Часть денег из американских и европейских фондов начинает поступать в Польшу. Мы также дискутируем, каким образом приобрести технику, которая замещает ту, которую мы передали Украине", - сказал Моравецкий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Танк Leopard 2A5 армии Польши во время учений - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 17:20Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМатеуш МоравецкийСергей РябковУкраинаПольшаРоссияЕвросоюзНАТОООН
 
 
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