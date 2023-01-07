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В Югре полицейские спасли водителя "Камаза", застрявшего на трассе - РИА Новости, 07.01.2023
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В Югре полицейские спасли водителя "Камаза", застрявшего на трассе
В Югре полицейские спасли водителя "Камаза", застрявшего на трассе - РИА Новости, 07.01.2023
В Югре полицейские спасли водителя "Камаза", застрявшего на трассе
Госавтоинспекторы оказали помощь водителю сломавшегося "Камаза", замерзавшему на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, мужчина уже развел костер из... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T13:36
2023-01-07T13:51
ханты-мансийский автономный округ
нягань
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Госавтоинспекторы оказали помощь водителю сломавшегося "Камаза", замерзавшему на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, мужчина уже развел костер из находившихся в машине вещей, чтобы согреться на лютом морозе, сообщает региональное управление МВД в субботу. "Капитан полиции Павел Вохрамеев и лейтенант полиции Дмитрий Федосеев в районе 53-го километра автодороги Нягань – Талинка обнаружили стоящий на обочине автомобиль "КамАЗ". Грузовик сломался, а водитель в одиночку не смог устранить поломку", – говорится в сообщении. Как уточнили в управлении, температура воздуха на улице достигала отметки в минус 36 градусов и, чтобы согреться, мужчина развел костер и жег в нем вещи, находившиеся в машине. Инспекторы ДПС отогрели водителя в патрульном автомобиле, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в полиции.
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ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, нягань, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:36 07.01.2023 (обновлено: 13:51 07.01.2023)
 
В Югре полицейские спасли водителя "Камаза", застрявшего на трассе

Полицейские спасли на трассе в Югре водителя "Камаза", который жег вещи, чтобы согреться

© Фото : ГУМВД по ХМАОВ Югре госавтоинспекторы оказали помощь замерзающему на трассе водителю "Камаза"
В Югре госавтоинспекторы оказали помощь замерзающему на трассе водителю Камаза - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© Фото : ГУМВД по ХМАО
В Югре госавтоинспекторы оказали помощь замерзающему на трассе водителю "Камаза"
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Госавтоинспекторы оказали помощь водителю сломавшегося "Камаза", замерзавшему на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, мужчина уже развел костер из находившихся в машине вещей, чтобы согреться на лютом морозе, сообщает региональное управление МВД в субботу.
"Капитан полиции Павел Вохрамеев и лейтенант полиции Дмитрий Федосеев в районе 53-го километра автодороги Нягань – Талинка обнаружили стоящий на обочине автомобиль "КамАЗ". Грузовик сломался, а водитель в одиночку не смог устранить поломку", – говорится в сообщении.
Как уточнили в управлении, температура воздуха на улице достигала отметки в минус 36 градусов и, чтобы согреться, мужчина развел костер и жег в нем вещи, находившиеся в машине. Инспекторы ДПС отогрели водителя в патрульном автомобиле, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в полиции.
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 11:31
В Нижегородской области спасли замерзающих на трассе туристов
 
Ханты-Мансийский автономный округНяганьПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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