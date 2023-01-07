https://ria.ru/20230107/politsiya-1843370803.html

В Югре полицейские спасли водителя "Камаза", застрявшего на трассе

В Югре полицейские спасли водителя "Камаза", застрявшего на трассе - РИА Новости, 07.01.2023

В Югре полицейские спасли водителя "Камаза", застрявшего на трассе

Госавтоинспекторы оказали помощь водителю сломавшегося "Камаза", замерзавшему на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, мужчина уже развел костер из... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T13:36

2023-01-07T13:36

2023-01-07T13:51

ханты-мансийский автономный округ

нягань

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Госавтоинспекторы оказали помощь водителю сломавшегося "Камаза", замерзавшему на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, мужчина уже развел костер из находившихся в машине вещей, чтобы согреться на лютом морозе, сообщает региональное управление МВД в субботу. "Капитан полиции Павел Вохрамеев и лейтенант полиции Дмитрий Федосеев в районе 53-го километра автодороги Нягань – Талинка обнаружили стоящий на обочине автомобиль "КамАЗ". Грузовик сломался, а водитель в одиночку не смог устранить поломку", – говорится в сообщении. Как уточнили в управлении, температура воздуха на улице достигала отметки в минус 36 градусов и, чтобы согреться, мужчина развел костер и жег в нем вещи, находившиеся в машине. Инспекторы ДПС отогрели водителя в патрульном автомобиле, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в полиции.

https://ria.ru/20230107/turisty-1843356115.html

ханты-мансийский автономный округ

нягань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ханты-мансийский автономный округ, нягань, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)