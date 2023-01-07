https://ria.ru/20230107/pivo-1843327781.html

В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии

В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии - РИА Новости, 07.01.2023

В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии

В Государственную Думу внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T03:38

2023-01-07T03:38

2023-01-07T05:03

султан хамзаев

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госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Государственную Думу внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии, заявил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия")."Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС", — отметил депутат.Как уточнил Хамзаев, пиво и пивные напитки — самый продаваемый алкоголь в России, но "они до сих пор не подлежат регулированию ЕГАИС".Согласно действующим законам, лицензия на продажу для этого типа товаров в розничной торговле не нужна. При этом подключение к ЕГАИС все равно необходимо, но если речь идет о продаже только пива и пивных напитков — система учитывает не каждую проданную бутылку, а данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика. Именно этот пункт и планируется изменить в новом законопроекте.Собеседник агентства подчеркнул, что такой подход сделает эту отрасль более прозрачной, а с прилавков магазинов исчезнет контрафакт, достигающий, по его оценкам, 30 процентов.Хамзаев также уточнил, что документ могут внести в нижнюю палату парламента уже в весеннюю сессию.

https://ria.ru/20230103/alkogol-1840942772.html

https://ria.ru/20221221/pivo-1840147889.html

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султан хамзаев, россия, госдума рф, единая россия, общество