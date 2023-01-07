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В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии - РИА Новости, 07.01.2023
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В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии
В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии - РИА Новости, 07.01.2023
В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии
В Государственную Думу внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T03:38
2023-01-07T05:03
султан хамзаев
россия
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Государственную Думу внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии, заявил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия")."Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС", — отметил депутат.Как уточнил Хамзаев, пиво и пивные напитки — самый продаваемый алкоголь в России, но "они до сих пор не подлежат регулированию ЕГАИС".Согласно действующим законам, лицензия на продажу для этого типа товаров в розничной торговле не нужна. При этом подключение к ЕГАИС все равно необходимо, но если речь идет о продаже только пива и пивных напитков — система учитывает не каждую проданную бутылку, а данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика. Именно этот пункт и планируется изменить в новом законопроекте.Собеседник агентства подчеркнул, что такой подход сделает эту отрасль более прозрачной, а с прилавков магазинов исчезнет контрафакт, достигающий, по его оценкам, 30 процентов.Хамзаев также уточнил, что документ могут внести в нижнюю палату парламента уже в весеннюю сессию.
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султан хамзаев, россия, госдума рф, единая россия, общество
Султан Хамзаев, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
03:38 07.01.2023 (обновлено: 05:03 07.01.2023)
 
В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии

Депутат Хамзаев: законопроект о запрете продажи пива без лицензии внесут в Госдуму

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМужчина наливает пиво в бокал
Мужчина наливает пиво в бокал - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина наливает пиво в бокал. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Государственную Думу внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии, заявил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
"Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС", — отметил депутат.
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Как уточнил Хамзаев, пиво и пивные напитки — самый продаваемый алкоголь в России, но "они до сих пор не подлежат регулированию ЕГАИС".
Согласно действующим законам, лицензия на продажу для этого типа товаров в розничной торговле не нужна. При этом подключение к ЕГАИС все равно необходимо, но если речь идет о продаже только пива и пивных напитков — система учитывает не каждую проданную бутылку, а данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика. Именно этот пункт и планируется изменить в новом законопроекте.

"В чем разница: магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта, налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина", — добавил парламентарий.

Собеседник агентства подчеркнул, что такой подход сделает эту отрасль более прозрачной, а с прилавков магазинов исчезнет контрафакт, достигающий, по его оценкам, 30 процентов.
Хамзаев также уточнил, что документ могут внести в нижнюю палату парламента уже в весеннюю сессию.
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