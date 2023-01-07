https://ria.ru/20230107/pivo-1843327781.html
В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии
В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии - РИА Новости, 07.01.2023
В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии
В Государственную Думу внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T03:38
2023-01-07T03:38
2023-01-07T05:03
султан хамзаев
россия
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790092281_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_2c9ae5e11ed738ac4b07295fa2f7de09.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Государственную Думу внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии, заявил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия")."Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС", — отметил депутат.Как уточнил Хамзаев, пиво и пивные напитки — самый продаваемый алкоголь в России, но "они до сих пор не подлежат регулированию ЕГАИС".Согласно действующим законам, лицензия на продажу для этого типа товаров в розничной торговле не нужна. При этом подключение к ЕГАИС все равно необходимо, но если речь идет о продаже только пива и пивных напитков — система учитывает не каждую проданную бутылку, а данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика. Именно этот пункт и планируется изменить в новом законопроекте.Собеседник агентства подчеркнул, что такой подход сделает эту отрасль более прозрачной, а с прилавков магазинов исчезнет контрафакт, достигающий, по его оценкам, 30 процентов.Хамзаев также уточнил, что документ могут внести в нижнюю палату парламента уже в весеннюю сессию.
https://ria.ru/20230103/alkogol-1840942772.html
https://ria.ru/20221221/pivo-1840147889.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790092281_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_965c7fc2c510a32c0afca2e4fdf4127c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
султан хамзаев, россия, госдума рф, единая россия, общество
Султан Хамзаев, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
03:38 07.01.2023 (обновлено: 05:03 07.01.2023)
В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи пива без лицензии
Депутат Хамзаев: законопроект о запрете продажи пива без лицензии внесут в Госдуму
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Государственную Думу внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии, заявил РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
"Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС", — отметил депутат.
Как уточнил Хамзаев, пиво и пивные напитки — самый продаваемый алкоголь в России
, но "они до сих пор не подлежат регулированию ЕГАИС".
Согласно действующим законам, лицензия на продажу для этого типа товаров в розничной торговле не нужна. При этом подключение к ЕГАИС все равно необходимо, но если речь идет о продаже только пива и пивных напитков — система учитывает не каждую проданную бутылку, а данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика. Именно этот пункт и планируется изменить в новом законопроекте.
"В чем разница: магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта, налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина", — добавил парламентарий.
Собеседник агентства подчеркнул, что такой подход сделает эту отрасль более прозрачной, а с прилавков магазинов исчезнет контрафакт, достигающий, по его оценкам, 30 процентов.
Хамзаев также уточнил, что документ могут внести в нижнюю палату парламента уже в весеннюю сессию.