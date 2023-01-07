https://ria.ru/20230107/pentagon-1843324537.html

Пентагон пообещал побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву

Пентагон пообещал побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву - РИА Новости, 07.01.2023

Пентагон пообещал побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу созвонился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним крупнейший пакет военной помощи... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T01:42

2023-01-07T01:42

2023-01-07T01:42

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

нато

министерство обороны сша

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу созвонился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним крупнейший пакет военной помощи Киеву на сумму более 3 миллиардов долларов, а также перспективы оказания новой поддержки в этой сфере, заявил Пентагон. "Министр обороны Остин провел разговор с министром Резниковым, чтобы обсудить сегодняшнее обязательство о выделении свыше 3 миллиардов долларов на дополнительную военную помощь, что включает боевые машины пехоты Bradley, новую бронетехнику, артиллерийские системы и боеприпасы, а также прочие ключевые вооружения", - следует из распространенного заявления ведомства. В ходе разговора, как отмечается, Остин заявил Резникову о готовности и далее побуждать союзников США оказывать дополнительную поддержку Киеву в военной сфере, что подразумевает в том числе поставки средств ПВО, боевых машин и иных вооружений. Глава Пентагона подчеркнул, что США готовы помогать Украине в защите ее суверенитета "столько, сколько потребуется". В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230107/pentagon-1843323486.html

https://ria.ru/20230107/pentagon-1843322904.html

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сша, россия, украина, нато, министерство обороны сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), ллойд остин, алексей резников, в мире