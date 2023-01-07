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Пентагон пообещал побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/pentagon-1843324537.html
Пентагон пообещал побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву
Пентагон пообещал побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву - РИА Новости, 07.01.2023
Пентагон пообещал побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву
Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу созвонился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним крупнейший пакет военной помощи... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T01:42
2023-01-07T01:42
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
нато
министерство обороны сша
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу созвонился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним крупнейший пакет военной помощи Киеву на сумму более 3 миллиардов долларов, а также перспективы оказания новой поддержки в этой сфере, заявил Пентагон. "Министр обороны Остин провел разговор с министром Резниковым, чтобы обсудить сегодняшнее обязательство о выделении свыше 3 миллиардов долларов на дополнительную военную помощь, что включает боевые машины пехоты Bradley, новую бронетехнику, артиллерийские системы и боеприпасы, а также прочие ключевые вооружения", - следует из распространенного заявления ведомства. В ходе разговора, как отмечается, Остин заявил Резникову о готовности и далее побуждать союзников США оказывать дополнительную поддержку Киеву в военной сфере, что подразумевает в том числе поставки средств ПВО, боевых машин и иных вооружений. Глава Пентагона подчеркнул, что США готовы помогать Украине в защите ее суверенитета "столько, сколько потребуется". В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230107/pentagon-1843323486.html
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сша, россия, украина, нато, министерство обороны сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), ллойд остин, алексей резников, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, НАТО, Министерство обороны США, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Ллойд Остин, Алексей Резников, В мире
01:42 07.01.2023
 
Пентагон пообещал побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву

Глава Пентагона Остин пообещал побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу созвонился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним крупнейший пакет военной помощи Киеву на сумму более 3 миллиардов долларов, а также перспективы оказания новой поддержки в этой сфере, заявил Пентагон.
"Министр обороны Остин провел разговор с министром Резниковым, чтобы обсудить сегодняшнее обязательство о выделении свыше 3 миллиардов долларов на дополнительную военную помощь, что включает боевые машины пехоты Bradley, новую бронетехнику, артиллерийские системы и боеприпасы, а также прочие ключевые вооружения", - следует из распространенного заявления ведомства.
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
01:23Специальная военная операция на Украине
Киев получит от США БМП Bradley
В ходе разговора, как отмечается, Остин заявил Резникову о готовности и далее побуждать союзников США оказывать дополнительную поддержку Киеву в военной сфере, что подразумевает в том числе поставки средств ПВО, боевых машин и иных вооружений. Глава Пентагона подчеркнул, что США готовы помогать Украине в защите ее суверенитета "столько, сколько потребуется".
"Стороны условились оставаться в тесном контакте", - проинформировали в военном ведомстве США.
В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше 3 миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
00:59Специальная военная операция на Украине
Пентагон сообщил, куда нужно звонить украинским военным для ремонта техники
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаНАТОМинистерство обороны СШАДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Ллойд ОстинАлексей РезниковВ мире
 
 
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