https://ria.ru/20230107/pentagon-1843323486.html
Киев получит от США БМП Bradley
Киев получит от США БМП Bradley - РИА Новости, 07.01.2023
Киев получит от США БМП Bradley
Киев в рамках пакета американской военной помощи получит от США БМП Bradley типа M2A2, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T01:23
2023-01-07T01:23
2023-01-07T01:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
нато
сша
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Киев в рамках пакета американской военной помощи получит от США БМП Bradley типа M2A2, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230107/pentagon-1843322904.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), НАТО, США
Киев получит от США БМП Bradley
Пентагон: США в рамках военной помощи передадут Украине БМП Bradley типа M2A2