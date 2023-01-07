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Киев получит от США БМП Bradley - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/pentagon-1843323486.html
Киев получит от США БМП Bradley
Киев получит от США БМП Bradley - РИА Новости, 07.01.2023
Киев получит от США БМП Bradley
Киев в рамках пакета американской военной помощи получит от США БМП Bradley типа M2A2, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T01:23
2023-01-07T01:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
нато
сша
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Киев в рамках пакета американской военной помощи получит от США БМП Bradley типа M2A2, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230107/pentagon-1843322904.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), НАТО, США
01:23 07.01.2023
 
Киев получит от США БМП Bradley

Пентагон: США в рамках военной помощи передадут Украине БМП Bradley типа M2A2

© Фото : Public domainБоевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© Фото : Public domain
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Киев в рамках пакета американской военной помощи получит от США БМП Bradley типа M2A2, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер.
"Полагаю, это версия Bradley M2A2. Мы предоставляем запчасти и оказываем поддержку в вопросе обслуживания", - сказала Купер.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
00:59Специальная военная операция на Украине
Пентагон сообщил, куда нужно звонить украинским военным для ремонта техники
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДмитрий Песков (спецпредставитель президента)НАТОСША
 
 
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