https://ria.ru/20230107/pentagon-1843323486.html

Киев получит от США БМП Bradley

Киев получит от США БМП Bradley - РИА Новости, 07.01.2023

Киев получит от США БМП Bradley

Киев в рамках пакета американской военной помощи получит от США БМП Bradley типа M2A2, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T01:23

2023-01-07T01:23

2023-01-07T01:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

нато

сша

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Киев в рамках пакета американской военной помощи получит от США БМП Bradley типа M2A2, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230107/pentagon-1843322904.html

россия

украина

киев

сша

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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нато, сша