https://ria.ru/20230107/pentagon-1843322904.html

Пентагон сообщил, куда нужно звонить украинским военным для ремонта техники

Пентагон сообщил, куда нужно звонить украинским военным для ремонта техники - РИА Новости, 07.01.2023

Пентагон сообщил, куда нужно звонить украинским военным для ремонта техники

Украинским военным не надо вывозить неисправную технику, полученную из-за рубежа, для ремонта – они могут связываться с западными специалистам и получать... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T00:59

2023-01-07T00:59

2023-01-07T00:59

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

нато

министерство обороны сша

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Украинским военным не надо вывозить неисправную технику, полученную из-за рубежа, для ремонта – они могут связываться с западными специалистам и получать пошаговую инструкцию, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер. По ее словам, в контексте поддержки армии Украины для США основным приоритетом является ПВО. "Так что мы и наши союзники будут продолжать стремиться укреплять ПВО Украины. Артиллерия, дальнобойная артиллерия – сюда относится наша система HIMARS. И бронетехника – это третий приоритет", - сказала Купер. "Что касается дистанционного обслуживания (военной техники, поставляемой Киеву – ред.), я не могу углубляться в технические детали того, какие системы мы используем. Украинские служащие, (управляющие американской техникой - ред.), где бы они ни были на Украине, если они нуждаются в помощи в ремонте – им необязательно нужно вывозить оборудование, чтобы западный производитель помог им. Они могут просто позвонить и получить консультацию. И опытные эксперты пошагово пройдут с ними (процедуру ремонта – ред.)", - добавила она. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230106/paladin-1843320633.html

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843322018.html

сша

россия

украина

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сша, россия, украина, нато, министерство обороны сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире