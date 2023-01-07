Пентагон сообщил, куда нужно звонить украинским военным для ремонта техники
Пентагон: украинские военные могут звонить западным специалистам для ремонта техники
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Украинским военным не надо вывозить неисправную технику, полученную из-за рубежа, для ремонта – они могут связываться с западными специалистам и получать пошаговую инструкцию, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер.
По ее словам, в контексте поддержки армии Украины для США основным приоритетом является ПВО. "Так что мы и наши союзники будут продолжать стремиться укреплять ПВО Украины. Артиллерия, дальнобойная артиллерия – сюда относится наша система HIMARS. И бронетехника – это третий приоритет", - сказала Купер.
"Что касается дистанционного обслуживания (военной техники, поставляемой Киеву – ред.), я не могу углубляться в технические детали того, какие системы мы используем. Украинские служащие, (управляющие американской техникой - ред.), где бы они ни были на Украине, если они нуждаются в помощи в ремонте – им необязательно нужно вывозить оборудование, чтобы западный производитель помог им. Они могут просто позвонить и получить консультацию. И опытные эксперты пошагово пройдут с ними (процедуру ремонта – ред.)", - добавила она.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.