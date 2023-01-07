https://ria.ru/20230107/pamyatnik-1843406129.html

В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову

В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову - РИА Новости, 07.01.2023

В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову

Мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T18:13

2023-01-07T18:13

2023-01-07T18:13

в мире

борис филатов

василий маргелов

михаил ломоносов

днепропетровск

днепр (город)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843405833_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_cf1454ffb28c8849a1d3cc0818ac1599.jpg

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову. По его словам, памятник предложат забрать днепровским десантникам, по инициативе которых он и был установлен в 2000 году, уже во времена независимой Украины. В том же году монумент, созданный на деньги горожан и спонсоров, был установлен на набережной Днепра. Маргелов – советский военачальник, командующий воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных наук. В честь него этот род войск называли "войска дяди Васи". Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники Герою Советского Союза Александру Матросову, русскому ученому Михаилу Ломоносову, выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову.

https://ria.ru/20230106/pamyatnik-1843276114.html

https://ria.ru/20221230/demontazh-1842529062.html

днепропетровск

днепр (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, борис филатов, василий маргелов, михаил ломоносов, днепропетровск, днепр (город), украина