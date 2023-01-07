https://ria.ru/20230107/pamyatnik-1843406129.html
В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову
В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову - РИА Новости, 07.01.2023
В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову
Мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T18:13
2023-01-07T18:13
2023-01-07T18:13
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василий маргелов
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову. По его словам, памятник предложат забрать днепровским десантникам, по инициативе которых он и был установлен в 2000 году, уже во времена независимой Украины. В том же году монумент, созданный на деньги горожан и спонсоров, был установлен на набережной Днепра. Маргелов – советский военачальник, командующий воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных наук. В честь него этот род войск называли "войска дяди Васи". Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники Герою Советского Союза Александру Матросову, русскому ученому Михаилу Ломоносову, выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову.
https://ria.ru/20230106/pamyatnik-1843276114.html
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в мире, борис филатов, василий маргелов, михаил ломоносов, днепропетровск, днепр (город), украина
В мире, Борис Филатов, Василий Маргелов, Михаил Ломоносов, Днепропетровск, Днепр (город), Украина
В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову
Мэр Филатов: в Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову