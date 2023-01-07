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В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову - РИА Новости, 07.01.2023
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В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову
В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову - РИА Новости, 07.01.2023
В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову
Мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T18:13
2023-01-07T18:13
в мире
борис филатов
василий маргелов
михаил ломоносов
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову. По его словам, памятник предложат забрать днепровским десантникам, по инициативе которых он и был установлен в 2000 году, уже во времена независимой Украины. В том же году монумент, созданный на деньги горожан и спонсоров, был установлен на набережной Днепра. Маргелов – советский военачальник, командующий воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных наук. В честь него этот род войск называли "войска дяди Васи". Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники Герою Советского Союза Александру Матросову, русскому ученому Михаилу Ломоносову, выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову.
https://ria.ru/20230106/pamyatnik-1843276114.html
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в мире, борис филатов, василий маргелов, михаил ломоносов, днепропетровск, днепр (город), украина
В мире, Борис Филатов, Василий Маргелов, Михаил Ломоносов, Днепропетровск, Днепр (город), Украина
18:13 07.01.2023
 
В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову

Мэр Филатов: в Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ Маргелову

CC BY-SA 4.0 / Половко Сергей Николаевич / Памятник МаргеловуПамятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову в Днепропетровске
Памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Половко Сергей Николаевич / Памятник Маргелову
Памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову в Днепропетровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову.
По его словам, памятник предложат забрать днепровским десантникам, по инициативе которых он и был установлен в 2000 году, уже во времена независимой Украины. В том же году монумент, созданный на деньги горожан и спонсоров, был установлен на набережной Днепра.
Памятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 15:23
В Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову
Маргелов – советский военачальник, командующий воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных наук. В честь него этот род войск называли "войска дяди Васи".
Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники Герою Советского Союза Александру Матросову, русскому ученому Михаилу Ломоносову, выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову.
Демонтаж бюста Александра Пушкина в Краматорске - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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В миреБорис ФилатовВасилий МаргеловМихаил ЛомоносовДнепропетровскДнепр (город)Украина
 
 
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