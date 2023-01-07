https://ria.ru/20230107/otel-1843428646.html

При обрушении потолка в турецком отеле пострадали более 30 человек

При обрушении потолка в турецком отеле пострадали более 30 человек - РИА Новости, 07.01.2023

При обрушении потолка в турецком отеле пострадали более 30 человек

Более 30 человек получили травмы из-за обрушения потолка в отеле в провинции Карс на востоке Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T22:56

2023-01-07T22:56

2023-01-07T22:56

в мире

турция

карс (провинция)

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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Более 30 человек получили травмы из-за обрушения потолка в отеле в провинции Карс на востоке Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Подвесной потолок обрушился в субботу в гостинице в турецком городе Сарыкамыш, где собравшиеся почтили память погибших в одноименной битве Первой мировой войны. "В результате обрушения потолка в отеле в Сарыкамыше пострадали 32 человека… Девять из них были госпитализированы. В целом состояние раненых хорошее", - написал министр в соцсети.

https://ria.ru/20230107/dtp-1843335591.html

турция

карс (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, карс (провинция)