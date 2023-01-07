https://ria.ru/20230107/otel-1843428646.html
При обрушении потолка в турецком отеле пострадали более 30 человек
При обрушении потолка в турецком отеле пострадали более 30 человек - РИА Новости, 07.01.2023
При обрушении потолка в турецком отеле пострадали более 30 человек
Более 30 человек получили травмы из-за обрушения потолка в отеле в провинции Карс на востоке Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T22:56
2023-01-07T22:56
2023-01-07T22:56
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карс (провинция)
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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Более 30 человек получили травмы из-за обрушения потолка в отеле в провинции Карс на востоке Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Подвесной потолок обрушился в субботу в гостинице в турецком городе Сарыкамыш, где собравшиеся почтили память погибших в одноименной битве Первой мировой войны. "В результате обрушения потолка в отеле в Сарыкамыше пострадали 32 человека… Девять из них были госпитализированы. В целом состояние раненых хорошее", - написал министр в соцсети.
https://ria.ru/20230107/dtp-1843335591.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, карс (провинция)
В мире, Турция, Карс (провинция)
При обрушении потолка в турецком отеле пострадали более 30 человек
Глава Минздрава Турции Коджа: при обрушении потолка о отеле пострадали 32 человека
СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Более 30 человек получили травмы из-за обрушения потолка в отеле в провинции Карс на востоке Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Подвесной потолок обрушился в субботу в гостинице в турецком городе Сарыкамыш, где собравшиеся почтили память погибших в одноименной битве Первой мировой войны.
"В результате обрушения потолка в отеле в Сарыкамыше пострадали 32 человека… Девять из них были госпитализированы. В целом состояние раненых хорошее", - написал министр в соцсети.