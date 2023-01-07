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При обрушении потолка в турецком отеле пострадали более 30 человек - РИА Новости, 07.01.2023
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При обрушении потолка в турецком отеле пострадали более 30 человек
При обрушении потолка в турецком отеле пострадали более 30 человек - РИА Новости, 07.01.2023
При обрушении потолка в турецком отеле пострадали более 30 человек
Более 30 человек получили травмы из-за обрушения потолка в отеле в провинции Карс на востоке Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T22:56
2023-01-07T22:56
в мире
турция
карс (провинция)
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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Более 30 человек получили травмы из-за обрушения потолка в отеле в провинции Карс на востоке Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Подвесной потолок обрушился в субботу в гостинице в турецком городе Сарыкамыш, где собравшиеся почтили память погибших в одноименной битве Первой мировой войны. "В результате обрушения потолка в отеле в Сарыкамыше пострадали 32 человека… Девять из них были госпитализированы. В целом состояние раненых хорошее", - написал министр в соцсети.
https://ria.ru/20230107/dtp-1843335591.html
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в мире, турция, карс (провинция)
В мире, Турция, Карс (провинция)
22:56 07.01.2023
 
При обрушении потолка в турецком отеле пострадали более 30 человек

Глава Минздрава Турции Коджа: при обрушении потолка о отеле пострадали 32 человека

CC BY-SA 3.0 / Edward / Вид на город Кушадасы в Турции
Вид на город Кушадасы в Турции - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Edward /
Вид на город Кушадасы в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Более 30 человек получили травмы из-за обрушения потолка в отеле в провинции Карс на востоке Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Подвесной потолок обрушился в субботу в гостинице в турецком городе Сарыкамыш, где собравшиеся почтили память погибших в одноименной битве Первой мировой войны.
"В результате обрушения потолка в отеле в Сарыкамыше пострадали 32 человека… Девять из них были госпитализированы. В целом состояние раненых хорошее", - написал министр в соцсети.
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