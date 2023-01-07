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ВС России подавили позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы

ВС России подавили позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы - РИА Новости, 07.01.2023

ВС России подавили позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы

Вооруженные силы РФ подавили все позиции Украины, откуда велись обстрелы во время режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:31

2023-01-07T14:31

2023-01-07T14:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ подавили все позиции Украины, откуда велись обстрелы во время режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.Там напомнили, что объединенная группировка российских войск (сил) в районе проведения спецоперации с 12.00 мск 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.Несмотря на это, Киев продолжил обстрелы. В частности, по жилым кварталам Донецка украинскими войсками было выпущено 60 снарядов."Ответным огнём российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены", - подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, в мире, украина, киев