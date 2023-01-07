https://ria.ru/20230107/obstrely-1843376739.html
ВС России подавили позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы
ВС России подавили позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы - РИА Новости, 07.01.2023
ВС России подавили позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы
Вооруженные силы РФ подавили все позиции Украины, откуда велись обстрелы во время режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:31
2023-01-07T14:31
2023-01-07T14:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ подавили все позиции Украины, откуда велись обстрелы во время режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.Там напомнили, что объединенная группировка российских войск (сил) в районе проведения спецоперации с 12.00 мск 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.Несмотря на это, Киев продолжил обстрелы. В частности, по жилым кварталам Донецка украинскими войсками было выпущено 60 снарядов."Ответным огнём российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены", - подчеркнули в Минобороны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Киев
14:31 07.01.2023 (обновлено: 14:41 07.01.2023)
ВС России подавили позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы
Минобороны: ВС России ответным огнем подавили позиции ВСУ, с которых велись обстрелы