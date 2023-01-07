https://ria.ru/20230107/obstrel-1843429752.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное - РИА Новости, 07.01.2023

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T23:23

2023-01-07T23:23

2023-01-07T23:23

специальная военная операция на украине

происшествия

авдеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843009248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a2eedd44cb99a9e4b698bf6a1323e5a.jpg

ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 21.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.

авдеевка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авдеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк