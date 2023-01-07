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Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T23:23
2023-01-07T23:23
2023-01-07T23:23
специальная военная операция на украине
происшествия
авдеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 21.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
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происшествия, авдеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Яковлевку и Минеральное