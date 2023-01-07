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Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое - РИА Новости, 07.01.2023

Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T16:40

2023-01-07T16:40

2023-01-07T16:48

специальная военная операция на украине

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нато

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ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что обстрел был произведен в 16.00 со стороны населенного пункта Сухая Балка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

украина

сша

киев

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в мире, донецкая народная республика, украина, безопасность, сша, киев, нато, сцкк