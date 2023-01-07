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Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое - РИА Новости, 07.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/obstrel-1843396416.html
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:40
2023-01-07T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
безопасность
сша
киев
нато
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ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что обстрел был произведен в 16.00 со стороны населенного пункта Сухая Балка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, безопасность, сша, киев, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Безопасность, США, Киев, НАТО, СЦКК
16:40 07.01.2023 (обновлено: 16:48 07.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли поселок Верхнеторецкое снарядами натовского калибра

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что обстрел был произведен в 16.00 со стороны населенного пункта Сухая Балка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБезопасностьСШАКиевНАТОСЦКК
 
 
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