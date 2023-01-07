https://ria.ru/20230107/obstrel-1843377255.html

Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS

Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS - РИА Новости, 07.01.2023

Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS

Войска Украины выпустили по жилым кварталам Донецка 60 снарядов, несмотря на режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:33

2023-01-07T14:33

2023-01-07T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

россия

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

донецк

украина

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Войска Украины выпустили по жилым кварталам Донецка 60 снарядов, несмотря на режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.Там напомнили, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 мск 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения."По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS", - сказали в министерстве.В Запорожской области, уточнили в Минобороны, украинские войска открывали артиллерийский огонь 31 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов.

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843349692.html

макеевка

россия

донецк

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в мире, макеевка, россия, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), донецк, украина