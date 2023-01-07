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Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS
Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS
Войска Украины выпустили по жилым кварталам Донецка 60 снарядов, несмотря на режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:33
2023-01-07T14:33
2023-01-07T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
россия
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
донецк
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Войска Украины выпустили по жилым кварталам Донецка 60 снарядов, несмотря на режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.Там напомнили, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 мск 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения."По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS", - сказали в министерстве.В Запорожской области, уточнили в Минобороны, украинские войска открывали артиллерийский огонь 31 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов.
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843349692.html
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14:33 07.01.2023 (обновлено: 14:39 07.01.2023)
Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS
Минобороны: ВСУ ударили по Макеевке ракетами HIMARS и выпустили 60 снарядов по Донецку