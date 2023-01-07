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Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/obstrel-1843377255.html
Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS
Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS
Войска Украины выпустили по жилым кварталам Донецка 60 снарядов, несмотря на режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:33
2023-01-07T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
россия
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
донецк
украина
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Войска Украины выпустили по жилым кварталам Донецка 60 снарядов, несмотря на режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.Там напомнили, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 мск 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения."По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS", - сказали в министерстве.В Запорожской области, уточнили в Минобороны, украинские войска открывали артиллерийский огонь 31 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов.
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в мире, макеевка, россия, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Донецк, Украина
14:33 07.01.2023 (обновлено: 14:39 07.01.2023)
 
Украинские войска ударили по Макеевке ракетами HIMARS

Минобороны: ВСУ ударили по Макеевке ракетами HIMARS и выпустили 60 снарядов по Донецку

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Войска Украины выпустили по жилым кварталам Донецка 60 снарядов, несмотря на режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.
Там напомнили, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 мск 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.
"По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS", - сказали в министерстве.
В Запорожской области, уточнили в Минобороны, украинские войска открывали артиллерийский огонь 31 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)ДонецкУкраина
 
 
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