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Украинский снаряд пробил кровлю многоквартирного дома в Донецке - РИА Новости, 07.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/obstrel-1843372988.html
Украинский снаряд пробил кровлю многоквартирного дома в Донецке
Украинский снаряд пробил кровлю многоквартирного дома в Донецке - РИА Новости, 07.01.2023
Украинский снаряд пробил кровлю многоквартирного дома в Донецке
Украинский снаряд попал в кровлю жилого дома в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T13:59
2023-01-07T14:54
донецк
донецкая народная республика
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинский снаряд попал в кровлю жилого дома в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."По информации очевидцев, во время обстрела Петровского района в микрорайоне Тихий произошло прямое попадание в кровлю многоквартирного дома. Еще в одном доме повреждено остекление", — написал он.Кроме того, добавил мэр позже, при обстреле получила ранения женщина 1965 года рождения, сотрудница котельной.В 12:30 украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка десять ракет из РСЗО, а пять минут спустя — четыре 155-миллиметровых снаряда. В 13:55 под огонь попал Киевский район, по нему выпустили еще четыре снаряда натовского калибра.С 12:00 вчерашнего дня по распоряжению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине действует режим прекращения огня. Он продлится до 24:00 7 января. Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы — за сутки они 36 раз открывали огонь, выпустив по ДНР почти 200 снарядов. Под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, поселки Гольмовский, Пантелеймоновка и Александровка. Российская военная спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, происшествия, алексей кулемзин (донецк), петровский район
Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Специальная военная операция на Украине
13:59 07.01.2023 (обновлено: 14:54 07.01.2023)
 
Украинский снаряд пробил кровлю многоквартирного дома в Донецке

Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в кровлю многоквартирного дома

© Фото очевидцаПоследствия обстрела микрорайона Тихий. Петровский район Донецка
Последствия обстрела микрорайона Тихий. Петровский район Донецка
© Фото очевидца
Последствия обстрела микрорайона Тихий. Петровский район Донецка
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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинский снаряд попал в кровлю жилого дома в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации очевидцев, во время обстрела Петровского района в микрорайоне Тихий произошло прямое попадание в кровлю многоквартирного дома. Еще в одном доме повреждено остекление", — написал он.
Кроме того, добавил мэр позже, при обстреле получила ранения женщина 1965 года рождения, сотрудница котельной.
В 12:30 украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка десять ракет из РСЗО, а пять минут спустя — четыре 155-миллиметровых снаряда. В 13:55 под огонь попал Киевский район, по нему выпустили еще четыре снаряда натовского калибра.
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Российская военная спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Петровский район
 
 
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