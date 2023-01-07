13:59 07.01.2023 (обновлено: 14:54 07.01.2023)
Украинский снаряд пробил кровлю многоквартирного дома в Донецке
Мэр Донецка сообщил о прямом попадании украинского снаряда в кровлю многоквартирного дома
© Фото очевидцаПоследствия обстрела микрорайона Тихий. Петровский район Донецка
© Фото очевидца
Последствия обстрела микрорайона Тихий. Петровский район Донецка
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинский снаряд попал в кровлю жилого дома в Донецке, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
"По информации очевидцев, во время обстрела Петровского района в микрорайоне Тихий произошло прямое попадание в кровлю многоквартирного дома. Еще в одном доме повреждено остекление", — написал он.
Кроме того, добавил мэр позже, при обстреле получила ранения женщина 1965 года рождения, сотрудница котельной.
В 12:30 украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка десять ракет из РСЗО, а пять минут спустя — четыре 155-миллиметровых снаряда. В 13:55 под огонь попал Киевский район, по нему выпустили еще четыре снаряда натовского калибра.
Вчера, 08:00Запад не хочет перемирия с Россией
С 12:00 вчерашнего дня по распоряжению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине действует режим прекращения огня. Он продлится до 24:00 7 января. Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы — за сутки они 36 раз открывали огонь, выпустив по ДНР почти 200 снарядов. Под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, поселки Гольмовский, Пантелеймоновка и Александровка.
Российская военная спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.