https://ria.ru/20230107/obstrel-1843332435.html
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска утром в субботу выпустили шесть ракет из РСЗО по Макеевке в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telgram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T07:13
2023-01-07T07:13
2023-01-07T07:16
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
макеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские войска утром в субботу выпустили шесть ракет из РСЗО по Макеевке в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telgram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Вчера по поручению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине ввели режим прекращения огня. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы. В частности, за сутки произошли атаки на Донецк, Ясиноватую и Гольмовский.
https://ria.ru/20230107/dnr-1843323275.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, макеевка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, СЦКК
07:13 07.01.2023 (обновлено: 07:16 07.01.2023)
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Макеевке