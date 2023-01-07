https://ria.ru/20230107/obstrel-1843332435.html

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 07.01.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Украинские войска утром в субботу выпустили шесть ракет из РСЗО по Макеевке в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telgram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T07:13

2023-01-07T07:13

2023-01-07T07:16

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

макеевка

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские войска утром в субботу выпустили шесть ракет из РСЗО по Макеевке в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telgram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Вчера по поручению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине ввели режим прекращения огня. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы. В частности, за сутки произошли атаки на Донецк, Ясиноватую и Гольмовский.

https://ria.ru/20230107/dnr-1843323275.html

россия

донецкая народная республика

макеевка

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происшествия, россия, донецкая народная республика, макеевка, сцкк