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Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.01.2023
Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница была ранена в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T03:56
2023-01-07T03:56
2023-01-07T03:56
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
украина
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "В результате обстрела со стороны украинских боевиков в горловском жилмассиве "Строитель" по улице Ленина, 237 ранена мирная горловчанка", - сообщил Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска дважды за 15 минут ночью обстреляли Горловку снарядами калибром 155 миллиметров. Также сообщалось о нескольких обстрелах горловского поселка Гольмовский.
https://ria.ru/20230107/dnr-1843323275.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Украина
Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница была ранена в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск