https://ria.ru/20230107/obstrel-1843328142.html

Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.01.2023

Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

Мирная жительница была ранена в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T03:56

2023-01-07T03:56

2023-01-07T03:56

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

горловка

иван приходько

украина

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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "В результате обстрела со стороны украинских боевиков в горловском жилмассиве "Строитель" по улице Ленина, 237 ранена мирная горловчанка", - сообщил Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска дважды за 15 минут ночью обстреляли Горловку снарядами калибром 155 миллиметров. Также сообщалось о нескольких обстрелах горловского поселка Гольмовский.

https://ria.ru/20230107/dnr-1843323275.html

россия

донецкая народная республика

горловка

украина

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происшествия, россия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, украина