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Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/obstrel-1843328142.html
Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.01.2023
Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница была ранена в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T03:56
2023-01-07T03:56
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
украина
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "В результате обстрела со стороны украинских боевиков в горловском жилмассиве "Строитель" по улице Ленина, 237 ранена мирная горловчанка", - сообщил Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска дважды за 15 минут ночью обстреляли Горловку снарядами калибром 155 миллиметров. Также сообщалось о нескольких обстрелах горловского поселка Гольмовский.
https://ria.ru/20230107/dnr-1843323275.html
россия
донецкая народная республика
горловка
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происшествия, россия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Украина
03:56 07.01.2023
 
Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

Мирная жительница была ранена в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.
"В результате обстрела со стороны украинских боевиков в горловском жилмассиве "Строитель" по улице Ленина, 237 ранена мирная горловчанка", - сообщил Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что украинские войска дважды за 15 минут ночью обстреляли Горловку снарядами калибром 155 миллиметров. Также сообщалось о нескольких обстрелах горловского поселка Гольмовский.
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
01:06Специальная военная операция на Украине
Украинские войска дважды обстреляли Гольмовский в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоУкраина
 
 
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