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Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку - РИА Новости, 07.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/obstrel-1843326754.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку
Украинские войска выпустили снаряды калибром 155 миллиметров по Горловке и двум районам Донецка, а также в третий раз за ночь обстреляли поселок Гольмовский,... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T03:03
2023-01-07T03:10
специальная военная операция на украине
россия
донецк
гольмовский
горловка
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряды калибром 155 миллиметров по Горловке и двум районам Донецка, а также в третий раз за ночь обстреляли поселок Гольмовский, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном СЦКК. Вчера по поручению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине ввели режим прекращения огня. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили нападения в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая. Позднее сообщалось о двух атаках на Гольмовский за десять минут снарядами калибра 155 миллиметров. Всего за прошедшие сутки в ДНР зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ с применением более ста боеприпасов.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230106/fregat-1843188447.html
россия
донецк
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россия, донецк, гольмовский, горловка, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Гольмовский, Горловка, НАТО, Происшествия
03:03 07.01.2023 (обновлено: 03:10 07.01.2023)
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку

ВСУ в третий раз за ночь обстреляли Гольмовский, а также Горловку и Донецк

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкКвартира жилого дома, пострадавшая в результате ночного обстрела артиллерией ВСУ Донецка
Квартира жилого дома, пострадавшая в результате ночного обстрела артиллерией ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Квартира жилого дома, пострадавшая в результате ночного обстрела артиллерией ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряды калибром 155 миллиметров по Горловке и двум районам Донецка, а также в третий раз за ночь обстреляли поселок Гольмовский, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 01.50 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 02.20 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Вчера по поручению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине ввели режим прекращения огня. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили нападения в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая. Позднее сообщалось о двух атаках на Гольмовский за десять минут снарядами калибра 155 миллиметров. Всего за прошедшие сутки в ДНР зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ с применением более ста боеприпасов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкГольмовскийГорловкаНАТОПроисшествия
 
 
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