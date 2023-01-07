https://ria.ru/20230107/obstrel-1843326754.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку - РИА Новости, 07.01.2023

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку

Украинские войска выпустили снаряды калибром 155 миллиметров по Горловке и двум районам Донецка, а также в третий раз за ночь обстреляли поселок Гольмовский,... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T03:03

2023-01-07T03:03

2023-01-07T03:10

специальная военная операция на украине

россия

донецк

гольмовский

горловка

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряды калибром 155 миллиметров по Горловке и двум районам Донецка, а также в третий раз за ночь обстреляли поселок Гольмовский, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном СЦКК. Вчера по поручению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине ввели режим прекращения огня. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили нападения в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая. Позднее сообщалось о двух атаках на Гольмовский за десять минут снарядами калибра 155 миллиметров. Всего за прошедшие сутки в ДНР зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ с применением более ста боеприпасов.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230106/fregat-1843188447.html

россия

донецк

гольмовский

горловка

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россия, донецк, гольмовский, горловка, нато, происшествия