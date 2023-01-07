03:03 07.01.2023 (обновлено: 03:10 07.01.2023)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку
ВСУ в третий раз за ночь обстреляли Гольмовский, а также Горловку и Донецк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкКвартира жилого дома, пострадавшая в результате ночного обстрела артиллерией ВСУ Донецка
Квартира жилого дома, пострадавшая в результате ночного обстрела артиллерией ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили снаряды калибром 155 миллиметров по Горловке и двум районам Донецка, а также в третий раз за ночь обстреляли поселок Гольмовский, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.50 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 01.50 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 02.20 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Вчера по поручению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине ввели режим прекращения огня. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили нападения в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая. Позднее сообщалось о двух атаках на Гольмовский за десять минут снарядами калибра 155 миллиметров. Всего за прошедшие сутки в ДНР зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ с применением более ста боеприпасов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.