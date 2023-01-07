00:14 07.01.2023 (обновлено: 00:36 07.01.2023)
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ, выпущено более ста боеприпасов
Последствия ударов артиллерией ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. За прошедшие сутки Украина совершила 20 обстрелов, применив более 100 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На горловском — восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. (Всего противник выпустил. — Прим. ред.) 102 единицы различных боеприпасов", — говорится в публикации.
Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы Донецка, Гольмовского и Ясиноватой. Пострадал один объект гражданской инфраструктуры.
Режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине введен по поручению президента России Владимира Путина. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили атаки в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая.