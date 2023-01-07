https://ria.ru/20230107/obstrel-1843321475.html

В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023

В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ

За прошедшие сутки Украина совершила 20 обстрелов, применив более 100 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T00:14

2023-01-07T00:14

2023-01-07T00:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

армия

украина

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. За прошедшие сутки Украина совершила 20 обстрелов, применив более 100 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы Донецка, Гольмовского и Ясиноватой. Пострадал один объект гражданской инфраструктуры.Режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине введен по поручению президента России Владимира Путина. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили атаки в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая.

https://ria.ru/20230105/predlozhenie-1843205424.html

донецкая народная республика

украина

россия

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донецкая народная республика, сцкк, армия, украина, россия, происшествия