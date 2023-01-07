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В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/obstrel-1843321475.html
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ
За прошедшие сутки Украина совершила 20 обстрелов, применив более 100 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T00:14
2023-01-07T00:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
армия
украина
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. За прошедшие сутки Украина совершила 20 обстрелов, применив более 100 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы Донецка, Гольмовского и Ясиноватой. Пострадал один объект гражданской инфраструктуры.Режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине введен по поручению президента России Владимира Путина. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили атаки в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, армия, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Армия, Украина, Россия, Происшествия
00:14 07.01.2023 (обновлено: 00:36 07.01.2023)
 
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ, выпущено более ста боеприпасов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПоследствия ударов артиллерией ВСУ
Последствия ударов артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия ударов артиллерией ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. За прошедшие сутки Украина совершила 20 обстрелов, применив более 100 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На горловском — восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. (Всего противник выпустил. — Прим. ред.) 102 единицы различных боеприпасов", — говорится в публикации.
Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы Донецка, Гольмовского и Ясиноватой. Пострадал один объект гражданской инфраструктуры.
Режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине введен по поручению президента России Владимира Путина. Он действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
В полдень, в момент вступления режима тишины в силу, украинские войска обстреляли Донецк шестью 155-миллиметровыми снарядами, а затем продолжили атаки в течение дня. Кроме того, под обстрел попал город Ясиноватая.
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