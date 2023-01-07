https://ria.ru/20230107/neft-1843353514.html

Эксперты спрогнозировали ситуацию на нефтяном рынке в начале года

Эксперты спрогнозировали ситуацию на нефтяном рынке в начале года - РИА Новости, 07.01.2023

Эксперты спрогнозировали ситуацию на нефтяном рынке в начале года

Скидка на российскую нефть, которая вновь выросла в конце ноября, вероятно, будет снижаться в первые месяцы 2023 года, когда участники рынка адаптируются к... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T11:15

2023-01-07T11:15

2023-01-07T11:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Скидка на российскую нефть, которая вновь выросла в конце ноября, вероятно, будет снижаться в первые месяцы 2023 года, когда участники рынка адаптируются к работе в условиях эмбарго и ценового потолка, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Мы думаем, что по аналогии с текущим годом, по мере адаптации участников рынка к работе в условиях эмбарго, дисконт будет сокращаться в течение следующих нескольких месяцев", - сказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов отметил, что наиболее корректно "замерять" дисконт с помощью спотовых котировок Brent, а российскую нефть предпочтительнее оценивать по спотовым котировкам Urals. "Дисконт на российскую нефть в предыдущие годы был не более 1-2 долларов в среднем, однако с марта 2022 по причине санкций дисконт расширился до 24 долларов за баррель, на пике... он достигал 35 долларов за баррель, потом начал сокращаться по мере того, как участники рынка начали адаптироваться к новым условиям. В октябре он уже был порядка 20 долларов за баррель. Однако с приближением эмбарго на российскую нефть дисконт опять начал увеличиваться", - рассказал Скрябин, добавив, что в конце ноября скидка приблизилась к 30 долларам. Как объяснил Родионов, в дисконте Urals к Brent в 2022 году прослеживались две закономерности. Во-первых, он зависел от степени определенности вокруг санкций в отношении нефтяной отрасли РФ. Самым большим в процентном соотношении он был в апреле, когда ЕС начал обсуждать введение эмбарго на российскую нефть - скидка достигла 33%. Во-вторых, чем выше были мировые цены на нефть, тем больше становилась скидка. Максимум в абсолютном выражении был достигнут в июне - 35,5 доллара за баррель при цене Brent в 122,7 доллара. По декабрьским данным Минфина, дисконт на российскую нефть вырос до 38%, при этом в абсолютном выражении был ниже прежних максимумов - лишь 30,1 доллара за баррель. Увеличение разрыва связано с введением нефтяных санкций на российское сырье, что усложнило логистику с продукцией из РФ. Высокая скидка в процентах обусловлена значительным снижением цены Urals - с 66,47 доллара в ноябре до 50,47 доллара в декабре. В то же время цена Brent также упала, но немного меньше - с 91,42 доллара до 81,27 доллара. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Позднее президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам - не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.

https://ria.ru/20221223/tseny-1840756937.html

https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), brent, urals