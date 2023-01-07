Рейтинг@Mail.ru
Эксперты спрогнозировали ситуацию на нефтяном рынке в начале года - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230107/neft-1843353514.html
Эксперты спрогнозировали ситуацию на нефтяном рынке в начале года
Эксперты спрогнозировали ситуацию на нефтяном рынке в начале года - РИА Новости, 07.01.2023
Эксперты спрогнозировали ситуацию на нефтяном рынке в начале года
Скидка на российскую нефть, которая вновь выросла в конце ноября, вероятно, будет снижаться в первые месяцы 2023 года, когда участники рынка адаптируются к... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T11:15
2023-01-07T11:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
россия
евросоюз
министерство финансов рф (минфин россии)
brent
urals
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568363_0:408:2916:2048_1920x0_80_0_0_824a5624676afa2bea3afb4274dd90cc.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Скидка на российскую нефть, которая вновь выросла в конце ноября, вероятно, будет снижаться в первые месяцы 2023 года, когда участники рынка адаптируются к работе в условиях эмбарго и ценового потолка, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Мы думаем, что по аналогии с текущим годом, по мере адаптации участников рынка к работе в условиях эмбарго, дисконт будет сокращаться в течение следующих нескольких месяцев", - сказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов отметил, что наиболее корректно "замерять" дисконт с помощью спотовых котировок Brent, а российскую нефть предпочтительнее оценивать по спотовым котировкам Urals. "Дисконт на российскую нефть в предыдущие годы был не более 1-2 долларов в среднем, однако с марта 2022 по причине санкций дисконт расширился до 24 долларов за баррель, на пике... он достигал 35 долларов за баррель, потом начал сокращаться по мере того, как участники рынка начали адаптироваться к новым условиям. В октябре он уже был порядка 20 долларов за баррель. Однако с приближением эмбарго на российскую нефть дисконт опять начал увеличиваться", - рассказал Скрябин, добавив, что в конце ноября скидка приблизилась к 30 долларам. Как объяснил Родионов, в дисконте Urals к Brent в 2022 году прослеживались две закономерности. Во-первых, он зависел от степени определенности вокруг санкций в отношении нефтяной отрасли РФ. Самым большим в процентном соотношении он был в апреле, когда ЕС начал обсуждать введение эмбарго на российскую нефть - скидка достигла 33%. Во-вторых, чем выше были мировые цены на нефть, тем больше становилась скидка. Максимум в абсолютном выражении был достигнут в июне - 35,5 доллара за баррель при цене Brent в 122,7 доллара. По декабрьским данным Минфина, дисконт на российскую нефть вырос до 38%, при этом в абсолютном выражении был ниже прежних максимумов - лишь 30,1 доллара за баррель. Увеличение разрыва связано с введением нефтяных санкций на российское сырье, что усложнило логистику с продукцией из РФ. Высокая скидка в процентах обусловлена значительным снижением цены Urals - с 66,47 доллара в ноябре до 50,47 доллара в декабре. В то же время цена Brent также упала, но немного меньше - с 91,42 доллара до 81,27 доллара. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Позднее президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам - не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
https://ria.ru/20221223/tseny-1840756937.html
https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568363_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_5929c217a3e512eb8475e000fbfd828c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), brent, urals
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Евросоюз, Министерство финансов РФ (Минфин России), Brent, Urals
11:15 07.01.2023
 
Эксперты спрогнозировали ситуацию на нефтяном рынке в начале года

Эксперт Скрябин: дисконт на российскую нефть будет уменьшаться в первые месяцы 2023 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Скидка на российскую нефть, которая вновь выросла в конце ноября, вероятно, будет снижаться в первые месяцы 2023 года, когда участники рынка адаптируются к работе в условиях эмбарго и ценового потолка, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Мы думаем, что по аналогии с текущим годом, по мере адаптации участников рынка к работе в условиях эмбарго, дисконт будет сокращаться в течение следующих нескольких месяцев", - сказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 10:52
Новак спрогнозировал стоимость нефти в 2023 году от 70 до 100 долларов
Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов отметил, что наиболее корректно "замерять" дисконт с помощью спотовых котировок Brent, а российскую нефть предпочтительнее оценивать по спотовым котировкам Urals.
"Дисконт на российскую нефть в предыдущие годы был не более 1-2 долларов в среднем, однако с марта 2022 по причине санкций дисконт расширился до 24 долларов за баррель, на пике... он достигал 35 долларов за баррель, потом начал сокращаться по мере того, как участники рынка начали адаптироваться к новым условиям. В октябре он уже был порядка 20 долларов за баррель. Однако с приближением эмбарго на российскую нефть дисконт опять начал увеличиваться", - рассказал Скрябин, добавив, что в конце ноября скидка приблизилась к 30 долларам.
Как объяснил Родионов, в дисконте Urals к Brent в 2022 году прослеживались две закономерности. Во-первых, он зависел от степени определенности вокруг санкций в отношении нефтяной отрасли РФ. Самым большим в процентном соотношении он был в апреле, когда ЕС начал обсуждать введение эмбарго на российскую нефть - скидка достигла 33%. Во-вторых, чем выше были мировые цены на нефть, тем больше становилась скидка. Максимум в абсолютном выражении был достигнут в июне - 35,5 доллара за баррель при цене Brent в 122,7 доллара.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 08:00
Запад играет в нефтяную "русскую рулетку"
По декабрьским данным Минфина, дисконт на российскую нефть вырос до 38%, при этом в абсолютном выражении был ниже прежних максимумов - лишь 30,1 доллара за баррель. Увеличение разрыва связано с введением нефтяных санкций на российское сырье, что усложнило логистику с продукцией из РФ. Высокая скидка в процентах обусловлена значительным снижением цены Urals - с 66,47 доллара в ноябре до 50,47 доллара в декабре. В то же время цена Brent также упала, но немного меньше - с 91,42 доллара до 81,27 доллара.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу.
Позднее президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам - не ранее, точную дату определит правительство. Общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
Инфографика
Посмотреть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвросоюзМинистерство финансов РФ (Минфин России)BrentUrals
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала