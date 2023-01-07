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В США заговорили о печальном будущем НАТО после речи Зеленского - РИА Новости, 07.01.2023
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В США заговорили о печальном будущем НАТО после речи Зеленского
В США заговорили о печальном будущем НАТО после речи Зеленского - РИА Новости, 07.01.2023
В США заговорили о печальном будущем НАТО после речи Зеленского
написал обозреватель Майкл Брендан Догерти в статье для National Review. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T20:52
2023-01-07T20:52
в мире
владимир зеленский
эммануэль макрон
украина
россия
сша
нато
евросоюз
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Стремление президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки натовской техники и вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией может обернуться для организации распадом, написал обозреватель Майкл Брендан Догерти в статье для National Review."Украинский кризис не только не поспособствовал укреплению альянса, но и даже наоборот — облачил проблемы внутри НАТО и изменил наше представление об организации", — отметил он.По мнению Догерти, слова Владимира Зеленского в конгрессе США о том, что финансовая помощь Украине это "не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность" направлены на увеличение поддержки киевского режима со стороны Вашингтона в этом конфликте. При этом вовлечение в текущий кризис в Европе не только влечет за собой увеличение издержек, но обостряет разногласия между западными союзниками.Журналист обратил внимание на риторику французского президента Эммануэля Макрона, который все чаще говорит о необходимости переговоров по безопасности с Россией под руководством ЕС без участия США, что, по его мнению, сигнализирует о приближении раскола в НАТО.Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Посольство России в Берлине осудило это решение немецкого правительства, назвав его шагом к дальнейшей эскалации конфликта.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843399910.html
https://ria.ru/20230107/rays-1843416983.html
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в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, россия, сша, нато, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Украина, Россия, США, НАТО, Евросоюз
20:52 07.01.2023
 
В США заговорили о печальном будущем НАТО после речи Зеленского

National review: призывы Зеленского к вовлечению НАТО в конфликт приведут альянс к распаду

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Стремление президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки натовской техники и вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией может обернуться для организации распадом, написал обозреватель Майкл Брендан Догерти в статье для National Review.
"Украинский кризис не только не поспособствовал укреплению альянса, но и даже наоборот — облачил проблемы внутри НАТО и изменил наше представление об организации", — отметил он.
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По мнению Догерти, слова Владимира Зеленского в конгрессе США о том, что финансовая помощь Украине это "не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность" направлены на увеличение поддержки киевского режима со стороны Вашингтона в этом конфликте. При этом вовлечение в текущий кризис в Европе не только влечет за собой увеличение издержек, но обостряет разногласия между западными союзниками.
Журналист обратил внимание на риторику французского президента Эммануэля Макрона, который все чаще говорит о необходимости переговоров по безопасности с Россией под руководством ЕС без участия США, что, по его мнению, сигнализирует о приближении раскола в НАТО.
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Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Посольство России в Берлине осудило это решение немецкого правительства, назвав его шагом к дальнейшей эскалации конфликта.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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