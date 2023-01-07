https://ria.ru/20230107/nato-1843421872.html

В США заговорили о печальном будущем НАТО после речи Зеленского

В США заговорили о печальном будущем НАТО после речи Зеленского - РИА Новости, 07.01.2023

В США заговорили о печальном будущем НАТО после речи Зеленского

написал обозреватель Майкл Брендан Догерти в статье для National Review. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T20:52

2023-01-07T20:52

2023-01-07T20:52

в мире

владимир зеленский

эммануэль макрон

украина

россия

сша

нато

евросоюз

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Стремление президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки натовской техники и вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией может обернуться для организации распадом, написал обозреватель Майкл Брендан Догерти в статье для National Review."Украинский кризис не только не поспособствовал укреплению альянса, но и даже наоборот — облачил проблемы внутри НАТО и изменил наше представление об организации", — отметил он.По мнению Догерти, слова Владимира Зеленского в конгрессе США о том, что финансовая помощь Украине это "не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность" направлены на увеличение поддержки киевского режима со стороны Вашингтона в этом конфликте. При этом вовлечение в текущий кризис в Европе не только влечет за собой увеличение издержек, но обостряет разногласия между западными союзниками.Журналист обратил внимание на риторику французского президента Эммануэля Макрона, который все чаще говорит о необходимости переговоров по безопасности с Россией под руководством ЕС без участия США, что, по его мнению, сигнализирует о приближении раскола в НАТО.Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Посольство России в Берлине осудило это решение немецкого правительства, назвав его шагом к дальнейшей эскалации конфликта.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843399910.html

https://ria.ru/20230107/rays-1843416983.html

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843396249.html

украина

россия

сша

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в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, россия, сша, нато, евросоюз