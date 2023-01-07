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Министры юстиции со всего мира обсудят усиление поддержки МУС - РИА Новости, 07.01.2023
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Министры юстиции со всего мира обсудят усиление поддержки МУС
Министры юстиции со всего мира обсудят усиление поддержки МУС - РИА Новости, 07.01.2023
Министры юстиции со всего мира обсудят усиление поддержки МУС
Встреча министров юстиции разных стран пройдет в марте в Лондоне, ожидается обсуждение расширения поддержки Международного уголовного суда, говорится в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T04:31
2023-01-07T04:31
в мире
доминик рааб
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
лондон
россия
международный уголовный суд
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Встреча министров юстиции разных стран пройдет в марте в Лондоне, ожидается обсуждение расширения поддержки Международного уголовного суда, говорится в заявлении британского минюста и вице-премьера и по совместительству министра юстиции страны Доминика Рааба. "Министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне в марте для поддержки Международного уголовного суда, который расследует предполагаемые военные преступления на Украине... целью будет увеличение мировой финансовой и практической поддержки, предлагаемой МУС, и координация усилий для обеспечения предоставления всего необходимого для проведения расследований и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Отмечается, что встреча пройдет под председательством Рааба и министра юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус. Ожидается, что в ходе заседания о работе самого суда также расскажет его прокурор Карим Хан.Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей МУС.
https://ria.ru/20221225/tskhinval-1841156129.html
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в мире, доминик рааб, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, лондон, россия, международный уголовный суд
В мире, Доминик Рааб, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Лондон, Россия, Международный уголовный суд
04:31 07.01.2023
 
Министры юстиции со всего мира обсудят усиление поддержки МУС

Министры юстиции со всего мира обсудят в марте усиление поддержки МУС

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Встреча министров юстиции разных стран пройдет в марте в Лондоне, ожидается обсуждение расширения поддержки Международного уголовного суда, говорится в заявлении британского минюста и вице-премьера и по совместительству министра юстиции страны Доминика Рааба.
"Министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне в марте для поддержки Международного уголовного суда, который расследует предполагаемые военные преступления на Украине... целью будет увеличение мировой финансовой и практической поддержки, предлагаемой МУС, и координация усилий для обеспечения предоставления всего необходимого для проведения расследований и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
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Отмечается, что встреча пройдет под председательством Рааба и министра юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус. Ожидается, что в ходе заседания о работе самого суда также расскажет его прокурор Карим Хан.
Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей МУС.
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В миреДоминик РаабДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаЛондонРоссияМеждународный уголовный суд
 
 
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