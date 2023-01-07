Министры юстиции со всего мира обсудят усиление поддержки МУС
Министры юстиции со всего мира обсудят в марте усиление поддержки МУС
© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Встреча министров юстиции разных стран пройдет в марте в Лондоне, ожидается обсуждение расширения поддержки Международного уголовного суда, говорится в заявлении британского минюста и вице-премьера и по совместительству министра юстиции страны Доминика Рааба.
"Министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне в марте для поддержки Международного уголовного суда, который расследует предполагаемые военные преступления на Украине... целью будет увеличение мировой финансовой и практической поддержки, предлагаемой МУС, и координация усилий для обеспечения предоставления всего необходимого для проведения расследований и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
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Отмечается, что встреча пройдет под председательством Рааба и министра юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус. Ожидается, что в ходе заседания о работе самого суда также расскажет его прокурор Карим Хан.
Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей МУС.