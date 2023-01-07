https://ria.ru/20230107/mus-1843328684.html

Министры юстиции со всего мира обсудят усиление поддержки МУС

Министры юстиции со всего мира обсудят усиление поддержки МУС - РИА Новости, 07.01.2023

Министры юстиции со всего мира обсудят усиление поддержки МУС

Встреча министров юстиции разных стран пройдет в марте в Лондоне, ожидается обсуждение расширения поддержки Международного уголовного суда, говорится в... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T04:31

2023-01-07T04:31

2023-01-07T04:31

в мире

доминик рааб

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

лондон

россия

международный уголовный суд

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Встреча министров юстиции разных стран пройдет в марте в Лондоне, ожидается обсуждение расширения поддержки Международного уголовного суда, говорится в заявлении британского минюста и вице-премьера и по совместительству министра юстиции страны Доминика Рааба. "Министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне в марте для поддержки Международного уголовного суда, который расследует предполагаемые военные преступления на Украине... целью будет увеличение мировой финансовой и практической поддержки, предлагаемой МУС, и координация усилий для обеспечения предоставления всего необходимого для проведения расследований и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Отмечается, что встреча пройдет под председательством Рааба и министра юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус. Ожидается, что в ходе заседания о работе самого суда также расскажет его прокурор Карим Хан.Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей МУС.

https://ria.ru/20221225/tskhinval-1841156129.html

https://ria.ru/20221229/dnr-1842077130.html

украина

лондон

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в мире, доминик рааб, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, лондон, россия, международный уголовный суд