https://ria.ru/20230107/moskva-1843386846.html

Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме

Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме - РИА Новости, 07.01.2023

Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме

Система теплоснабжения Москвы продолжает работать в максимальных температурных режимах из-за морозов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T15:36

2023-01-07T15:36

2023-01-07T15:36

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Система теплоснабжения Москвы продолжает работать в максимальных температурных режимах из-за морозов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что в столичном регионе установилась аномально холодная погода, минувшей ночью столбики термометров в отдельных районах опускались до минус 26 градусов, в целом среднесуточная температура воздуха сейчас существенно ниже климатической нормы. "Специалисты МОЭК, получив прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру в системе отопления, в настоящее время она соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении", - рассказал Бирюков. Он отметил, что изменение параметров работы системы теплоснабжения занимает определенное время. Эта сложная процедура проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб. "Увеличивать или уменьшать отпуск тепла при перепадах наружных температур для комфорта в квартирах москвичей помогает система погодного регулирования на тепловых пунктах. Температурный датчик, установленный на северной стороне пункта, дает команду на изменение объема подачи магистрального теплоносителя на теплообменник или изменение его температуры", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%. Достигнутые показатели позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период.

https://ria.ru/20230107/kholoda-1843338000.html

https://ria.ru/20230107/pogoda-1843371684.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, петр бирюков, моэк, новый год, жкх