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Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме - РИА Новости, 07.01.2023
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Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме
Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме - РИА Новости, 07.01.2023
Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме
Система теплоснабжения Москвы продолжает работать в максимальных температурных режимах из-за морозов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T15:36
2023-01-07T15:36
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жкх
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Система теплоснабжения Москвы продолжает работать в максимальных температурных режимах из-за морозов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что в столичном регионе установилась аномально холодная погода, минувшей ночью столбики термометров в отдельных районах опускались до минус 26 градусов, в целом среднесуточная температура воздуха сейчас существенно ниже климатической нормы. "Специалисты МОЭК, получив прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру в системе отопления, в настоящее время она соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении", - рассказал Бирюков. Он отметил, что изменение параметров работы системы теплоснабжения занимает определенное время. Эта сложная процедура проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб. "Увеличивать или уменьшать отпуск тепла при перепадах наружных температур для комфорта в квартирах москвичей помогает система погодного регулирования на тепловых пунктах. Температурный датчик, установленный на северной стороне пункта, дает команду на изменение объема подачи магистрального теплоносителя на теплообменник или изменение его температуры", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%. Достигнутые показатели позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период.
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общество, москва, петр бирюков, моэк, новый год, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, МОЭК, Новый год, ЖКХ
15:36 07.01.2023
 
Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме

Заммэра Бирюков: система теплоснабжения Москвы работает на максимуме из-за морозов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКошка у батареи в московской квартире
Кошка у батареи в московской квартире - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Кошка у батареи в московской квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Система теплоснабжения Москвы продолжает работать в максимальных температурных режимах из-за морозов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра напомнил, что в столичном регионе установилась аномально холодная погода, минувшей ночью столбики термометров в отдельных районах опускались до минус 26 градусов, в целом среднесуточная температура воздуха сейчас существенно ниже климатической нормы.
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"Специалисты МОЭК, получив прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру в системе отопления, в настоящее время она соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что изменение параметров работы системы теплоснабжения занимает определенное время. Эта сложная процедура проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб.
"Увеличивать или уменьшать отпуск тепла при перепадах наружных температур для комфорта в квартирах москвичей помогает система погодного регулирования на тепловых пунктах. Температурный датчик, установленный на северной стороне пункта, дает команду на изменение объема подачи магистрального теплоносителя на теплообменник или изменение его температуры", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%. Достигнутые показатели позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период.
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