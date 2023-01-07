https://ria.ru/20230107/moskva-1843386846.html
Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме
Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме - РИА Новости, 07.01.2023
Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме
Система теплоснабжения Москвы продолжает работать в максимальных температурных режимах из-за морозов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T15:36
2023-01-07T15:36
2023-01-07T15:36
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Система теплоснабжения Москвы продолжает работать в максимальных температурных режимах из-за морозов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что в столичном регионе установилась аномально холодная погода, минувшей ночью столбики термометров в отдельных районах опускались до минус 26 градусов, в целом среднесуточная температура воздуха сейчас существенно ниже климатической нормы. "Специалисты МОЭК, получив прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру в системе отопления, в настоящее время она соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении", - рассказал Бирюков. Он отметил, что изменение параметров работы системы теплоснабжения занимает определенное время. Эта сложная процедура проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб. "Увеличивать или уменьшать отпуск тепла при перепадах наружных температур для комфорта в квартирах москвичей помогает система погодного регулирования на тепловых пунктах. Температурный датчик, установленный на северной стороне пункта, дает команду на изменение объема подачи магистрального теплоносителя на теплообменник или изменение его температуры", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%. Достигнутые показатели позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период.
https://ria.ru/20230107/kholoda-1843338000.html
https://ria.ru/20230107/pogoda-1843371684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, моэк, новый год, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, МОЭК, Новый год, ЖКХ
Система теплоснабжения Москвы продолжает работать на максимуме
Заммэра Бирюков: система теплоснабжения Москвы работает на максимуме из-за морозов
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Система теплоснабжения Москвы продолжает работать в максимальных температурных режимах из-за морозов, сообщил
журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра напомнил, что в столичном регионе установилась аномально холодная погода, минувшей ночью столбики термометров в отдельных районах опускались до минус 26 градусов, в целом среднесуточная температура воздуха сейчас существенно ниже климатической нормы.
"Специалисты МОЭК
, получив прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру в системе отопления, в настоящее время она соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что изменение параметров работы системы теплоснабжения занимает определенное время. Эта сложная процедура проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб.
"Увеличивать или уменьшать отпуск тепла при перепадах наружных температур для комфорта в квартирах москвичей помогает система погодного регулирования на тепловых пунктах. Температурный датчик, установленный на северной стороне пункта, дает команду на изменение объема подачи магистрального теплоносителя на теплообменник или изменение его температуры", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%. Достигнутые показатели позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период.