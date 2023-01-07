https://ria.ru/20230107/moldaviya-1843430029.html

Власти Молдавии заинтересованы в закупке газа при помощи общей платформы ЕС

Власти Молдавии заинтересованы в закупке газа при помощи общей платформы ЕС - РИА Новости, 07.01.2023

Власти Молдавии заинтересованы в закупке газа при помощи общей платформы ЕС

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица выразила заинтересованность в закупках природного газа на Общей платформе закупок ЕС, об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T23:31

2023-01-07T23:31

2023-01-07T23:31

наталья гаврилица

манфред вебер

молдавия

германия

кишинев

евросоюз

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица выразила заинтересованность в закупках природного газа на Общей платформе закупок ЕС, об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Гаврилица находится с официальным визитом в Германии, где она встретилась с лидером группы Европейской народной партии в Европарламенте, евродепутатом Манфредом Вебером. Она выразила заинтересованность Молдавии в закупках природного газа на Общей платформе закупок ЕС. "Доступ к этой платформе позволит нам усилить процесс обеспечения энергетической безопасности Молдавии… Несмотря на то, что мы сильно пострадали от повышения цен и сокращения объемов поставляемого "Газпромом" природного газа, мы продолжаем твердо смотреть в сторону европейского будущего", — цитирует Гаврилицу пресс-служба правительства. Премьер отметила, что Молдавия сталкивается с проблемами в областях экономики, социальной жизни, энергетики и безопасности. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

https://ria.ru/20230107/moldaviya-1843383616.html

https://ria.ru/20221215/gaz-1838857063.html

молдавия

германия

кишинев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

наталья гаврилица, манфред вебер, молдавия, германия, кишинев, евросоюз, газпром, молдовагаз