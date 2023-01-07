https://ria.ru/20230107/moldaviya-1843430029.html
Власти Молдавии заинтересованы в закупке газа при помощи общей платформы ЕС
Власти Молдавии заинтересованы в закупке газа при помощи общей платформы ЕС - РИА Новости, 07.01.2023
Власти Молдавии заинтересованы в закупке газа при помощи общей платформы ЕС
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица выразила заинтересованность в закупках природного газа на Общей платформе закупок ЕС, об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T23:31
2023-01-07T23:31
2023-01-07T23:31
наталья гаврилица
манфред вебер
молдавия
германия
кишинев
евросоюз
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица выразила заинтересованность в закупках природного газа на Общей платформе закупок ЕС, об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Гаврилица находится с официальным визитом в Германии, где она встретилась с лидером группы Европейской народной партии в Европарламенте, евродепутатом Манфредом Вебером. Она выразила заинтересованность Молдавии в закупках природного газа на Общей платформе закупок ЕС. "Доступ к этой платформе позволит нам усилить процесс обеспечения энергетической безопасности Молдавии… Несмотря на то, что мы сильно пострадали от повышения цен и сокращения объемов поставляемого "Газпромом" природного газа, мы продолжаем твердо смотреть в сторону европейского будущего", — цитирует Гаврилицу пресс-служба правительства. Премьер отметила, что Молдавия сталкивается с проблемами в областях экономики, социальной жизни, энергетики и безопасности. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://ria.ru/20230107/moldaviya-1843383616.html
https://ria.ru/20221215/gaz-1838857063.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья гаврилица, манфред вебер, молдавия, германия, кишинев, евросоюз, газпром, молдовагаз
Наталья Гаврилица, Манфред Вебер, Молдавия, Германия, Кишинев, Евросоюз, Газпром, Молдовагаз
Власти Молдавии заинтересованы в закупке газа при помощи общей платформы ЕС
Премьер Молдавии Гаврилица: страну интересует закупка газа при помощи общей платформы ЕС
КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица выразила заинтересованность в закупках природного газа на Общей платформе закупок ЕС, об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Гаврилица находится с официальным визитом в Германии, где она встретилась с лидером группы Европейской народной партии в Европарламенте, евродепутатом Манфредом Вебером. Она выразила заинтересованность Молдавии в закупках природного газа на Общей платформе закупок ЕС.
"Доступ к этой платформе позволит нам усилить процесс обеспечения энергетической безопасности Молдавии… Несмотря на то, что мы сильно пострадали от повышения цен и сокращения объемов поставляемого "Газпромом" природного газа, мы продолжаем твердо смотреть в сторону европейского будущего", — цитирует Гаврилицу пресс-служба правительства.
Премьер отметила, что Молдавия сталкивается с проблемами в областях экономики, социальной жизни, энергетики и безопасности.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.