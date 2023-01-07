https://ria.ru/20230107/moldaviya-1843383616.html
Экс-глава Минобороны Молдавии призвал укрепить отношения с НАТО
Экс-глава Минобороны Молдавии призвал укрепить отношения с НАТО - РИА Новости, 07.01.2023
Экс-глава Минобороны Молдавии призвал укрепить отношения с НАТО
Молдавия ради обеспечения собственной безопасности должна вступить в коалицию с другими государствами и укрепить отношения с НАТО, считает бывший министр... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T15:18
2023-01-07T15:18
2023-01-07T15:18
в мире
молдавия
нато
евросоюз
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КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Молдавия ради обеспечения собственной безопасности должна вступить в коалицию с другими государствами и укрепить отношения с НАТО, считает бывший министр обороны республики Виталий Маринуца. "В 2023 году для обеспечения безопасности граждан и территорий Молдавии придется максимально отойти от концепции нейтралитета и вступить в коалиции с другими государствами, которые могли бы помочь нам в обеспечении национальной безопасности, особенно военной. Здесь я вижу углубление отношений с ЕС во всех сферах, а в сфере военной безопасности - с НАТО", - заявил Маринуца в комментарии изданию Ziarul de Garda. По его словам, существует риск социальной дестабилизации в Молдавии, особенно накануне местных выборов осенью этого года. Способствовать этому будут экономические и энергетические кризисы, с которыми республика уже столкнулась в прошлом году. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
https://ria.ru/20230106/moldaviya-1843268920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, НАТО, Евросоюз
Экс-глава Минобороны Молдавии призвал укрепить отношения с НАТО
Экс-глава Минобороны Молдавии: страна должна укрепить отношения с НАТО ради безопасности
КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Молдавия ради обеспечения собственной безопасности должна вступить в коалицию с другими государствами и укрепить отношения с НАТО, считает бывший министр обороны республики Виталий Маринуца.
"В 2023 году для обеспечения безопасности граждан и территорий Молдавии придется максимально отойти от концепции нейтралитета и вступить в коалиции с другими государствами, которые могли бы помочь нам в обеспечении национальной безопасности, особенно военной. Здесь я вижу углубление отношений с ЕС во всех сферах, а в сфере военной безопасности - с НАТО", - заявил Маринуца в комментарии изданию Ziarul de Garda.
По его словам, существует риск социальной дестабилизации в Молдавии, особенно накануне местных выборов осенью этого года. Способствовать этому будут экономические и энергетические кризисы, с которыми республика уже столкнулась в прошлом году.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.