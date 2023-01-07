https://ria.ru/20230107/moldaviya-1843383616.html

Экс-глава Минобороны Молдавии призвал укрепить отношения с НАТО

Экс-глава Минобороны Молдавии призвал укрепить отношения с НАТО - РИА Новости, 07.01.2023

Экс-глава Минобороны Молдавии призвал укрепить отношения с НАТО

Молдавия ради обеспечения собственной безопасности должна вступить в коалицию с другими государствами и укрепить отношения с НАТО, считает бывший министр... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T15:18

2023-01-07T15:18

2023-01-07T15:18

в мире

молдавия

нато

евросоюз

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КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Молдавия ради обеспечения собственной безопасности должна вступить в коалицию с другими государствами и укрепить отношения с НАТО, считает бывший министр обороны республики Виталий Маринуца. "В 2023 году для обеспечения безопасности граждан и территорий Молдавии придется максимально отойти от концепции нейтралитета и вступить в коалиции с другими государствами, которые могли бы помочь нам в обеспечении национальной безопасности, особенно военной. Здесь я вижу углубление отношений с ЕС во всех сферах, а в сфере военной безопасности - с НАТО", - заявил Маринуца в комментарии изданию Ziarul de Garda. По его словам, существует риск социальной дестабилизации в Молдавии, особенно накануне местных выборов осенью этого года. Способствовать этому будут экономические и энергетические кризисы, с которыми республика уже столкнулась в прошлом году. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

https://ria.ru/20230106/moldaviya-1843268920.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, нато, евросоюз