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Советник премьера Венгрии заявил о крахе неолиберальной модели глобализации

Советник премьера Венгрии заявил о крахе неолиберальной модели глобализации - РИА Новости, 07.01.2023

Советник премьера Венгрии заявил о крахе неолиберальной модели глобализации

Неолиберальная модель глобализации "выдохлась", это доказывают события последнего десятилетия и особенно конфликт на Украине, политика Запада ведет к... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T21:38

2023-01-07T21:38

2023-01-07T21:38

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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Неолиберальная модель глобализации "выдохлась", это доказывают события последнего десятилетия и особенно конфликт на Украине, политика Запада ведет к возрождению блоков времен холодной войны, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. "Неолиберальная модель глобализации выдохлась... События 2010-х годов, миграция, Brexit, а также победа (на выборах президента США в 2016 году – ред.) Дональда Трампа показали, что неолиберальный мировой порядок работает уже не так хорошо, как раньше, поэтому все больше теряет свою легитимность", - написал Орбан в статье для издания Mandiner. В своей публикации Балаж Орбан отметил, что изложил основные тезисы закрытого выступления премьера Венгрии Виктора Орбана в конце декабря 2022 года. Советник венгерского премьера заявил, что "уязвимость неолиберального миропорядка в очередной раз обнажила разразившаяся в 2020 году пандемия", а "точку над i поставил" разразившийся в 2022 году конфликт на Украине, "который дал понять, что нынешнюю западоцентричность сохранить невозможно, так как противники Запада стали сильнее". Причиной усиления противников Запада, по мнению Балажа Орбана, является то, что "неолиберальная доктрина акцентировала внимание на важности сферы услуг и прибыльности, а не на промышленном производстве". "Таким образом, за одно-два десятилетия традиционно развитый промышленный потенциал многих западных стран деградировал. Это ударило бумерангом в 2008 году: западные державы, особенно европейские, оставшиеся без промышленности, больше ощутили кризис, а азиатские страны, особенно Китай, стали сильнее", - написал он. "В ответ на кризис миропорядка - чтобы хотя бы частично сохранить свое доминирование – Запад, по-прежнему руководимый США, с нарастающей скоростью разрывает, ослабляет или берет под контроль свои связи. В западной терминологии это называется разъединением", - считает Орбан. Он уверен, что это ведет к возрождению международных блоков подобно временам холодной войны, что не выгодно Венгрии и всему Евросоюзу. Ранее премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры России и США.

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html

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в мире, дональд трамп, венгрия, украина, сша