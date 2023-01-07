https://ria.ru/20230107/metro-1843430852.html
Число пострадавших в аварии в метро Мехико выросло до 57 человек
Число пострадавших в аварии в метро Мехико выросло до 57 человек - РИА Новости, 07.01.2023
Число пострадавших в аварии в метро Мехико выросло до 57 человек
Власти Мехико вновь обновили список пострадавших при аварии в метро, согласно последней информации, госпитализированы 57 человек. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T23:41
2023-01-07T23:41
2023-01-07T23:41
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
клаудия шейнбаум
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МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Власти Мехико вновь обновили список пострадавших при аварии в метро, согласно последней информации, госпитализированы 57 человек. Около девяти утра в субботу два поезда столкнулись на третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города. Движение по этой ветке остановлено. Первоначально сообщалось, что один человек погиб и 14 получили ранения, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принес соболезнования пострадавшим. Прокуратура ведет расследование инцидента. "По поручению главы правительства Клаудии Шейнбаум мы обновили список госпитализированных, указав имена и адреса госпитализации", - написал в своем блоге министр общественной безопасности Омар Гарсия Арфуч. В опубликованном списке пострадавших - 57 человек в возрасте от 16 до 93 лет (у 14 не указан), судя по именам, это местные жители. За последние три года в метро Мехико произошли четыре крупные аварии. Пролет метромоста обрушился вместе с проходящим поездом 3 мая 2021 года, в катастрофе погибли 26 человек и 105 получили травмы. В столкновении составов на станции Такубайя 10 марта 2020 года один человек погиб и 41 пострадал. Пожар на центральной станции управления метрополитена 9 января 2021 года стал причиной гибели человека, еще 29 пострадали.
https://ria.ru/20221216/elektrotrichestvo-1839089169.html
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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, клаудия шейнбаум, мехико (штат), мексика
В мире, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Клаудия Шейнбаум, Мехико (штат), Мексика
Число пострадавших в аварии в метро Мехико выросло до 57 человек
Власти: число пострадавших в аварии в метро Мехико выросло до 57 человек