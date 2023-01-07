https://ria.ru/20230107/metro-1843426248.html
Число пострадавших в аварии в метро Мехико достигло 23
Число пострадавших в аварии в метро Мехико достигло 23 - РИА Новости, 07.01.2023
Число пострадавших в аварии в метро Мехико достигло 23
Власти Мехико обновили список пострадавших при аварии в метро, согласно последней информации, в больницы госпитализированы 23 человека. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T22:03
2023-01-07T22:03
2023-01-07T22:03
в мире
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мехико (штат)
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МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Власти Мехико обновили список пострадавших при аварии в метро, согласно последней информации, в больницы госпитализированы 23 человека. Около девяти утра в субботу два поезда столкнулись на третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города. Движение по этой ветке остановлено. Ранее сообщалось, что один человек погиб и 14 получили ранения. В вагонах после аварии были заблокированы четыре человека, все они спасены. Прокуратура ведет расследование инцидента. "По поручению главы правительства Клаудии Шейнбаум мы обновили список госпитализированных, указав имена пострадавших и куда они были переведены", - написал в своем блоге министр общественной безопасности Омар Гарсия Арфуч. В опубликованном списке пострадавших - 23 человека в возрасте 16-93 лет, судя по именам, это местные жители. За последние три года в метро Мехико произошли четыре крупные аварии. Пролет метромоста обрушился вместе с проходящим поездом 3 мая 2021 года, в катастрофе погибли 26 человек и 105 получили травмы. В столкновении составов на станции Такубайя 10 марта 2020 года один человек погиб и 41 пострадал. Пожар на центральной станции управления метрополитена 9 января 2021 года стал причиной гибели человека, еще 29 пострадали.
https://ria.ru/20221229/metro-1842243799.html
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в мире, клаудия шейнбаум, мехико (штат)
В мире, Клаудия Шейнбаум, Мехико (штат)
Число пострадавших в аварии в метро Мехико достигло 23
Власти: число пострадавших в аварии в метро Мехико достигло 23
МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Власти Мехико обновили список пострадавших при аварии в метро, согласно последней информации, в больницы госпитализированы 23 человека.
Около девяти утра в субботу два поезда столкнулись на третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города. Движение по этой ветке остановлено. Ранее сообщалось, что один человек погиб и 14 получили ранения. В вагонах после аварии были заблокированы четыре человека, все они спасены. Прокуратура ведет расследование инцидента.
"По поручению главы правительства Клаудии Шейнбаум
мы обновили список госпитализированных, указав имена пострадавших и куда они были переведены", - написал в своем блоге министр общественной безопасности Омар Гарсия Арфуч.
В опубликованном списке пострадавших - 23 человека в возрасте 16-93 лет, судя по именам, это местные жители.
За последние три года в метро Мехико произошли четыре крупные аварии. Пролет метромоста обрушился вместе с проходящим поездом 3 мая 2021 года, в катастрофе погибли 26 человек и 105 получили травмы. В столкновении составов на станции Такубайя 10 марта 2020 года один человек погиб и 41 пострадал. Пожар на центральной станции управления метрополитена 9 января 2021 года стал причиной гибели человека, еще 29 пострадали.