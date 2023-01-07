https://ria.ru/20230107/metro-1843415283.html
В Мехико два поезда столкнулись в метро
В Мехико два поезда столкнулись в метро - РИА Новости, 07.01.2023
В Мехико два поезда столкнулись в метро
В метро в столице Мексики столкнулись два поезда, на месте работают экстренные службы, сообщили местные власти. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T19:38
2023-01-07T19:38
2023-01-07T19:40
в мире
мехико (штат)
клаудия шейнбаум
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/34/1553523444_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_153474f6c213fd925d93a64ade08a2fe.jpg
МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. В метро в столице Мексики столкнулись два поезда, на месте работают экстренные службы, сообщили местные власти."На 3-й линии метро произошло столкновение поездов, на место прибыли экстренные службы. Главы МВД, министерства гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена направляются на место происшествия", - написала в своем блоге мэр Клаудия Шейнбаум.
https://ria.ru/20211108/passazhiry-1758075430.html
мехико (штат)
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/34/1553523444_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_94264e251bfaca1c2608a2b8480a1cb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мехико (штат), клаудия шейнбаум, мексика
В мире, Мехико (штат), Клаудия Шейнбаум, Мексика
19:38 07.01.2023 (обновлено: 19:40 07.01.2023)
В Мехико два поезда столкнулись в метро
Мэр Шейнбаум: в Мехико два поезда столкнулись в метро