https://ria.ru/20230107/metro-1843415283.html

В Мехико два поезда столкнулись в метро

В Мехико два поезда столкнулись в метро - РИА Новости, 07.01.2023

В Мехико два поезда столкнулись в метро

В метро в столице Мексики столкнулись два поезда, на месте работают экстренные службы, сообщили местные власти. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T19:38

2023-01-07T19:38

2023-01-07T19:40

в мире

мехико (штат)

клаудия шейнбаум

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/34/1553523444_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_153474f6c213fd925d93a64ade08a2fe.jpg

МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. В метро в столице Мексики столкнулись два поезда, на месте работают экстренные службы, сообщили местные власти."На 3-й линии метро произошло столкновение поездов, на место прибыли экстренные службы. Главы МВД, министерства гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена направляются на место происшествия", - написала в своем блоге мэр Клаудия Шейнбаум.

https://ria.ru/20211108/passazhiry-1758075430.html

мехико (штат)

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мехико (штат), клаудия шейнбаум, мексика