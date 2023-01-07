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В Мехико два поезда столкнулись в метро - РИА Новости, 07.01.2023
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В Мехико два поезда столкнулись в метро
В Мехико два поезда столкнулись в метро - РИА Новости, 07.01.2023
В Мехико два поезда столкнулись в метро
В метро в столице Мексики столкнулись два поезда, на месте работают экстренные службы, сообщили местные власти. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T19:38
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в мире
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МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. В метро в столице Мексики столкнулись два поезда, на месте работают экстренные службы, сообщили местные власти."На 3-й линии метро произошло столкновение поездов, на место прибыли экстренные службы. Главы МВД, министерства гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена направляются на место происшествия", - написала в своем блоге мэр Клаудия Шейнбаум.
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в мире, мехико (штат), клаудия шейнбаум, мексика
В мире, Мехико (штат), Клаудия Шейнбаум, Мексика
19:38 07.01.2023 (обновлено: 19:40 07.01.2023)
 
В Мехико два поезда столкнулись в метро

Мэр Шейнбаум: в Мехико два поезда столкнулись в метро

© AP Photo / Gregory BullМетро в Мехико
Метро в Мехико - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Gregory Bull
Метро в Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. В метро в столице Мексики столкнулись два поезда, на месте работают экстренные службы, сообщили местные власти.
"На 3-й линии метро произошло столкновение поездов, на место прибыли экстренные службы. Главы МВД, министерства гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена направляются на место происшествия", - написала в своем блоге мэр Клаудия Шейнбаум.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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Два пассажира едва не попали под поезд в московском метро
 
В миреМехико (штат)Клаудия ШейнбаумМексика
 
 
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