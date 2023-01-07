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На станции МЦД в Москве ребенку зажало голову на эскалаторе
На станции МЦД в Москве ребенку зажало голову на эскалаторе - РИА Новости, 07.01.2023
На станции МЦД в Москве ребенку зажало голову на эскалаторе
Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства травмирования ребенка на железнодорожной станции Савеловского направления "Окружная" в Москве, сообщает... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:01
2023-01-07T16:01
2023-01-07T16:01
россия
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства травмирования ребенка на железнодорожной станции Савеловского направления "Окружная" в Москве, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ Согласно информации железнодорожников, ребенок пострадал в новогодние каникулы из-за несоблюдения правил поведения на эскалаторе на станции Московского центрального диаметра "Окружная". "Следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка на МЖД... Следователем совместно с криминалистами осуществлен выезд на место происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин и всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что ребенок осмотрен и госпитализирован. Следователи СК РФ на транспорте завели уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.
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РИА Новости
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россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
На станции МЦД в Москве ребенку зажало голову на эскалаторе
Следователи выясняют причины инцидента в Москве, где ребенку зажало голову на эскалаторе
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства травмирования ребенка на железнодорожной станции Савеловского направления "Окружная" в Москве, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Согласно информации железнодорожников, ребенок пострадал в новогодние каникулы из-за несоблюдения правил поведения на эскалаторе на станции Московского центрального диаметра "Окружная".
"Следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка на МЖД... Следователем совместно с криминалистами осуществлен выезд на место происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин и всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ребенок осмотрен и госпитализирован.
Следователи СК РФ на транспорте завели уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.