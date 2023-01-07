https://ria.ru/20230107/metro-1843391018.html

На станции МЦД в Москве ребенку зажало голову на эскалаторе

На станции МЦД в Москве ребенку зажало голову на эскалаторе - РИА Новости, 07.01.2023

На станции МЦД в Москве ребенку зажало голову на эскалаторе

Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства травмирования ребенка на железнодорожной станции Савеловского направления "Окружная" в Москве, сообщает... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T16:01

2023-01-07T16:01

2023-01-07T16:01

россия

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства травмирования ребенка на железнодорожной станции Савеловского направления "Окружная" в Москве, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ Согласно информации железнодорожников, ребенок пострадал в новогодние каникулы из-за несоблюдения правил поведения на эскалаторе на станции Московского центрального диаметра "Окружная". "Следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка на МЖД... Следователем совместно с криминалистами осуществлен выезд на место происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин и всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что ребенок осмотрен и госпитализирован. Следователи СК РФ на транспорте завели уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.

https://ria.ru/20230103/metro-1842905812.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)