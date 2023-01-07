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Медведев высказался об избрании нового спикера палаты представителей США
Медведев высказался об избрании нового спикера палаты представителей США - РИА Новости, 07.01.2023
Медведев высказался об избрании нового спикера палаты представителей США
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об избрании республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США, отметив длительность... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:54
2023-01-07T14:54
2023-01-07T18:15
дмитрий медведев
сша
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кевин маккарти
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об избрании республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США, отметив длительность этого процесса. Члены палаты представителей конгресса США по итогам состоявшегося в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали Маккарти новым спикером, поставив точку в четырехдневных дебатах, не позволявших палате приступить к работе в новом составе. "Пятнадцать раундов: правящие партии в США выбирали не спикера палаты представителей, а тащили свиную тушу", — написал он в своем телеграм-канале, проиллюстрировав пост картинкой.
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дмитрий медведев, сша, россия, кевин маккарти
Дмитрий Медведев, США, Россия, Кевин Маккарти
14:54 07.01.2023 (обновлено: 18:15 07.01.2023)
Медведев высказался об избрании нового спикера палаты представителей США
Медведев высказался об избрании Маккарти новым спикером палаты представителей США