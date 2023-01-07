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Медведев высказался об избрании нового спикера палаты представителей США

Медведев высказался об избрании нового спикера палаты представителей США - РИА Новости, 07.01.2023

Медведев высказался об избрании нового спикера палаты представителей США

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об избрании республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США, отметив длительность... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:54

2023-01-07T14:54

2023-01-07T18:15

дмитрий медведев

сша

россия

кевин маккарти

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об избрании республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США, отметив длительность этого процесса. Члены палаты представителей конгресса США по итогам состоявшегося в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали Маккарти новым спикером, поставив точку в четырехдневных дебатах, не позволявших палате приступить к работе в новом составе. "Пятнадцать раундов: правящие партии в США выбирали не спикера палаты представителей, а тащили свиную тушу", — написал он в своем телеграм-канале, проиллюстрировав пост картинкой.

сша

россия

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дмитрий медведев, сша, россия, кевин маккарти