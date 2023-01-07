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Биография Кевина Маккарти

Биография Кевина Маккарти - РИА Новости, 07.01.2023

Биография Кевина Маккарти

Американский политик Кевин Маккарти (Kevin Owen McCarthy) родился 26 января 1965 года в городе Бейкерсфилд (штат Калифорния, США). РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T11:34

2023-01-07T11:34

2023-01-07T11:45

справки

кевин маккарти

сша

палата представителей сша

конгресс сша

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Американский политик Кевин Маккарти (Kevin Owen McCarthy) родился 26 января 1965 года в городе Бейкерсфилд (штат Калифорния, США). Семья политика жила в округе Керн, расположенном в Бейкерсфилде, на протяжении четырех поколений. В 1985 году Кевин Маккарти открыл собственный бизнес – небольшой гастроном Kevin O's Deli. За два года он смог заработать достаточно денег, чтобы оплатить всю учебу в колледже. В 1989 году он получил степень бакалавра наук, а в 1994 году ¬– степень магистра делового администрирования в Калифорнийском государственном университете в Бейкерсфилде. Еще во время учебы в школе Кевин Маккарти проходил стажировку у конгрессмена-республиканца Билла Томаса, а позже стал членом его штаба. В 1999-2001 годах возглавлял Национальную федерацию молодых республиканцев. С 2000 года – член окружного попечительского совета муниципального колледжа округа Керн. В 2002 году Маккарти был избран в Ассамблею штата Калифорния. В 2003 году Кевина Маккарти единогласно избрали на пост лидера республиканцев в Ассамблеи. Он стал первым законодателем из округа Керн, занявшим этот пост в законодательном органе Калифорнии. Маккарти работал над сокращением бюджетного дефицита штата, пересмотром системы оплаты труда работников штата и улучшением делового климата для рабочих и предприятий Калифорнии. В 2006 году Кевин Маккарти был избран в Палату представителей США, в последующем неоднократно переизбирался. В 2009 году стал заместителем лидера республиканцев в Палате представителей Эрика Кантора. В 2014 году Маккарти был избран лидером республиканцев в Палате представителей. Выступает за свободу личности, эффективное правительство, свободные рынки и динамичное гражданское общество. Кевину Маккарти и его коллегам-республиканцам удалось заблокировать крупнейшее повышение налогов в истории США, сократить неконтролируемые государственные расходы, принять законопроекты о создании рабочих мест, а также поспособствовать энергетической независимости Северной Америки. В преддверии промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года Маккарти предупреждал, что республиканцы в случае победы перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь. Он высказывался против "открытых чеков" для Киева и призывал соотносить эти траты с экономической ситуацией в США. Итогом выборов стала победа республиканцев в палате представителей: там теперь заседают 222 республиканца и 212 демократов. Однако в сенате, который может заблокировать инициативы или расследования, представленные в нижней палате, демократы не только сохранили, но и расширили большинство до 51 против 49. 7 января 2023 года Маккарти стал спикером палаты представителей США. Согласно результатам голосования, которое транслировали все ведущие американские телеканалы, Кевин Маккарти получил 216 голосов. Его основной соперник – демократ Хаким Джефрис – заручился поддержкой 211 конгрессменов. Еще шесть законодателей предпочли не отдавать свои голоса ни за кого. Маккарти избрали с 15-ой попытки. Нынешнее затянувшееся голосование – это 15-й случай в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое случилось сто лет назад, в 1923 году, а до этого только в период, предшествовавший Гражданской войне. Кевин Маккарти женат, пара воспитывает двоих детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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