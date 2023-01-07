https://ria.ru/20230107/makeevka-1843357858.html
Украинские войска выпустили по Макеевке еще восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Макеевке еще восемь снарядов - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские войска выпустили по Макеевке еще восемь снарядов
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в субботу в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T11:41
2023-01-07T11:41
2023-01-07T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
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сцкк
украина
нато
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ДОНЕЦК, 7 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее в субботу украинские войска выпустили по Макеевке шесть ракет из РСЗО и шесть снарядов калибром 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.13 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230107/otnoshenie-1843331659.html
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, НАТО
11:41 07.01.2023 (обновлено: 11:53 07.01.2023)
Украинские войска выпустили по Макеевке еще восемь снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке еще восемь снарядов натовского калибра