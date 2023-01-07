11:18 07.01.2023 (обновлено: 12:21 07.01.2023)
Украинские войска обстреляли Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Макеевке
Осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские войска второй раз за утро обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 10:30 под огнем оказались Кировский и Червоногвардейский районы города.
"Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — уточняется в публикации.
В 11:13 ВСУ снова открыли огонь — восемь снарядов по Червоногвардейскому району.
Первый обстрел зафиксировали в шесть утра — тогда ВСУ выпустили по Горняцкому району шесть ракет из РСЗО.
Вчера, 08:00Запад не хочет перемирия с Россией
С 12:00 вчерашнего дня по поручению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине действует режим прекращения огня. Он продлится до 24:00 7 января. Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы — за сутки они 36 раз открывали огонь, выпустив по ДНР почти 200 снарядов. Под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, поселки Гольмовский, Пантелеймоновка и Александровка. Как минимум два человека получили ранения.
Российская военная спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.