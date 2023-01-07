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Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 07.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/makeevka-1843354180.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска второй раз за утро обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T11:18
2023-01-07T12:21
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские войска второй раз за утро обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 10:30 под огнем оказались Кировский и Червоногвардейский районы города."Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — уточняется в публикации.В 11:13 ВСУ снова открыли огонь — восемь снарядов по Червоногвардейскому району.Первый обстрел зафиксировали в шесть утра — тогда ВСУ выпустили по Горняцкому району шесть ракет из РСЗО.С 12:00 вчерашнего дня по поручению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине действует режим прекращения огня. Он продлится до 24:00 7 января. Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы — за сутки они 36 раз открывали огонь, выпустив по ДНР почти 200 снарядов. Под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, поселки Гольмовский, Пантелеймоновка и Александровка. Как минимум два человека получили ранения.Российская военная спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html
макеевка
донецкая народная республика
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
11:18 07.01.2023 (обновлено: 12:21 07.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда в Донбассе
Осколки украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские войска второй раз за утро обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 10:30 под огнем оказались Кировский и Червоногвардейский районы города.
"Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — уточняется в публикации.
В 11:13 ВСУ снова открыли огонь — восемь снарядов по Червоногвардейскому району.
Первый обстрел зафиксировали в шесть утра — тогда ВСУ выпустили по Горняцкому району шесть ракет из РСЗО.
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С 12:00 вчерашнего дня по поручению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине действует режим прекращения огня. Он продлится до 24:00 7 января. Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы — за сутки они 36 раз открывали огонь, выпустив по ДНР почти 200 снарядов. Под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, поселки Гольмовский, Пантелеймоновка и Александровка. Как минимум два человека получили ранения.
Российская военная спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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