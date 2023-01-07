https://ria.ru/20230107/makeevka-1843354180.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 07.01.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска второй раз за утро обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T11:18

2023-01-07T11:18

2023-01-07T12:21

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские войска второй раз за утро обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 10:30 под огнем оказались Кировский и Червоногвардейский районы города."Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — уточняется в публикации.В 11:13 ВСУ снова открыли огонь — восемь снарядов по Червоногвардейскому району.Первый обстрел зафиксировали в шесть утра — тогда ВСУ выпустили по Горняцкому району шесть ракет из РСЗО.С 12:00 вчерашнего дня по поручению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине действует режим прекращения огня. Он продлится до 24:00 7 января. Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы — за сутки они 36 раз открывали огонь, выпустив по ДНР почти 200 снарядов. Под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, поселки Гольмовский, Пантелеймоновка и Александровка. Как минимум два человека получили ранения.Российская военная спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины