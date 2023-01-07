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Украинская полиция проверяет документы у входа в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 07.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230107/lavra-1843348499.html
Украинская полиция проверяет документы у входа в Киево-Печерскую лавру
Украинская полиция проверяет документы у входа в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 07.01.2023
Украинская полиция проверяет документы у входа в Киево-Печерскую лавру
Полиция Украины и Национальная гвардия у Киево-Печерской лавры с самого утра проверяют документы у желающих попасть на богослужение, сообщает украинское издание РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T10:25
2023-01-07T15:24
религия
украина
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
киев
киево-печерская лавра
православие
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Полиция Украины и Национальная гвардия у Киево-Печерской лавры с самого утра проверяют документы у желающих попасть на богослужение, сообщает украинское издание "Киев сейчас". Ранее пресс-служба Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила, что глава раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества. Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от УПЦ государству завершила работу, а ПЦУ разрешено провести рождественское богослужение в соборе. "У входа в лавру уже полно людей. Полицейские у всех проверяют документы", — говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры должно было начаться в 09:00 (10:00 мск). Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
https://ria.ru/20230105/upts-1843097612.html
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украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, киев, киево-печерская лавра, православие
Религия, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Киево-Печерская Лавра, Православие
10:25 07.01.2023 (обновлено: 15:24 07.01.2023)
 
Украинская полиция проверяет документы у входа в Киево-Печерскую лавру

"Киев сейчас": полиция и нацгвардейцы проверяют документы у входа в Киево-Печерскую лавру

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Полиция Украины и Национальная гвардия у Киево-Печерской лавры с самого утра проверяют документы у желающих попасть на богослужение, сообщает украинское издание "Киев сейчас".
Ранее пресс-служба Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила, что глава раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества. Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от УПЦ государству завершила работу, а ПЦУ разрешено провести рождественское богослужение в соборе.
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 00:35Религия
СМИ: в УПЦ назвали позором предстоящее богослужение в Киево-Печерской лавре
"У входа в лавру уже полно людей. Полицейские у всех проверяют документы", — говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры должно было начаться в 09:00 (10:00 мск).
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 03:06Религия
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