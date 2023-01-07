https://ria.ru/20230107/lavra-1843348499.html

Украинская полиция проверяет документы у входа в Киево-Печерскую лавру

Украинская полиция проверяет документы у входа в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 07.01.2023

Украинская полиция проверяет документы у входа в Киево-Печерскую лавру

Полиция Украины и Национальная гвардия у Киево-Печерской лавры с самого утра проверяют документы у желающих попасть на богослужение, сообщает украинское издание РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T10:25

2023-01-07T10:25

2023-01-07T15:24

религия

украина

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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киево-печерская лавра

православие

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Полиция Украины и Национальная гвардия у Киево-Печерской лавры с самого утра проверяют документы у желающих попасть на богослужение, сообщает украинское издание "Киев сейчас". Ранее пресс-служба Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявила, что глава раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества. Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от УПЦ государству завершила работу, а ПЦУ разрешено провести рождественское богослужение в соборе. "У входа в лавру уже полно людей. Полицейские у всех проверяют документы", — говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры должно было начаться в 09:00 (10:00 мск). Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.

https://ria.ru/20230105/upts-1843097612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, киев, киево-печерская лавра, православие