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Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 07.01.2023
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Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 07.01.2023
Керченская паромная переправа возобновила работу
Паромная переправа между Крымом и Краснодаром возобновила работу после остановки из-за непогоды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T10:56
2023-01-07T10:56
керченская паромная переправа
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Паромная переправа между Крымом и Краснодаром возобновила работу после остановки из-за непогоды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. "По состоянию на 9:15 7 января 2023 год движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В течение декабря ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В пятницу вечером движение было ограничено из-за усиления ветра.
https://ria.ru/20230106/most-1843244682.html
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керченская паромная переправа, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Керченская паромная переправа, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
10:56 07.01.2023
 
Керченская паромная переправа возобновила работу

МЧС России сообщило о возобновлении работы Керченской паромной переправы

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Паромная переправа между Крымом и Краснодаром возобновила работу после остановки из-за непогоды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"По состоянию на 9:15 7 января 2023 год движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В течение декабря ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В пятницу вечером движение было ограничено из-за усиления ветра.
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 11:20
Первые два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе
 
Керченская паромная переправаРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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