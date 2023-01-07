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Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 07.01.2023
Керченская паромная переправа возобновила работу
Паромная переправа между Крымом и Краснодаром возобновила работу после остановки из-за непогоды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T10:56
2023-01-07T10:56
2023-01-07T10:56
керченская паромная переправа
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Паромная переправа между Крымом и Краснодаром возобновила работу после остановки из-за непогоды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. "По состоянию на 9:15 7 января 2023 год движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В течение декабря ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В пятницу вечером движение было ограничено из-за усиления ветра.
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керченская паромная переправа, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Керченская паромная переправа, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Керченская паромная переправа возобновила работу
МЧС России сообщило о возобновлении работы Керченской паромной переправы