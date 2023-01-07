https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html

"Кракен приближается". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям

"Кракен приближается". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям - РИА Новости, 07.01.2023

"Кракен приближается". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям

Европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма "кракен" на континенте, заявил обозреватель Politico... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T04:20

2023-01-07T04:20

2023-01-07T04:20

распространение коронавируса

в мире

сша

воз

европа

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма "кракен" на континенте, заявил обозреватель Politico Карло Мартушелли.Автор публикации сослался на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой говорится, что подвариант "кракен" впервые выявили 22 октября 2022 года в США. Агентство отметило, что XBB.1.5 стал "наиболее трансмиссивным подвариантом"."Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней", — добавил Мартушелли.В среду эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове сказала, что организация здравоохранения обеспокоена тем, как быстро "кракен" вытесняет другие варианты коронавируса.Пока XBB.1.5 выявили в 28 странах. В США он уже стал наиболее доминирующим штаммом.

https://ria.ru/20221221/kovid-1840148829.html

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, воз, европа, коронавирус covid-19