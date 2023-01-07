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"Кракен приближается". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям - РИА Новости, 07.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html
"Кракен приближается". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям
"Кракен приближается". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям - РИА Новости, 07.01.2023
"Кракен приближается". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям
Европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма "кракен" на континенте, заявил обозреватель Politico... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T04:20
2023-01-07T04:20
распространение коронавируса
в мире
сша
воз
европа
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма "кракен" на континенте, заявил обозреватель Politico Карло Мартушелли.Автор публикации сослался на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой говорится, что подвариант "кракен" впервые выявили 22 октября 2022 года в США. Агентство отметило, что XBB.1.5 стал "наиболее трансмиссивным подвариантом"."Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней", — добавил Мартушелли.В среду эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове сказала, что организация здравоохранения обеспокоена тем, как быстро "кракен" вытесняет другие варианты коронавируса.Пока XBB.1.5 выявили в 28 странах. В США он уже стал наиболее доминирующим штаммом.
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в мире, сша, воз, европа, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, США, ВОЗ, Европа, Коронавирус COVID-19
04:20 07.01.2023
 
"Кракен приближается". Европейцев призвали готовиться к плохим новостям

Politico: европейцам стоит готовиться к плохим новостям из-за варианта COVID-19 "кракен"

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийДезинфекция
Дезинфекция - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Дезинфекция. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма "кракен" на континенте, заявил обозреватель Politico Карло Мартушелли.
"Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами", — написал журналист.
Автор публикации сослался на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой говорится, что подвариант "кракен" впервые выявили 22 октября 2022 года в США. Агентство отметило, что XBB.1.5 стал "наиболее трансмиссивным подвариантом".
"Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней", — добавил Мартушелли.
В среду эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове сказала, что организация здравоохранения обеспокоена тем, как быстро "кракен" вытесняет другие варианты коронавируса.
Пока XBB.1.5 выявили в 28 странах. В США он уже стал наиболее доминирующим штаммом.
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