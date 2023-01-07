https://ria.ru/20230107/koronavirus-1843361795.html

В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1052 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T12:21

2023-01-07T12:21

2023-01-07T12:21

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1052 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1052, госпитализированы 97 человек, выздоровели 1151 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1156 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 307 186 случаев коронавируса, выздоровели 3 115 493 человека, умерли 47 578 человек.

https://ria.ru/20230107/koronavirus-1843359785.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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