https://ria.ru/20230107/koronavirus-1843361795.html
В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1052 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T12:21
2023-01-07T12:21
2023-01-07T12:21
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1052 случая COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1052, госпитализированы 97 человек, выздоровели 1151 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1156 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 307 186 случаев коронавируса, выздоровели 3 115 493 человека, умерли 47 578 человек.
https://ria.ru/20230107/koronavirus-1843359785.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 97 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1052 новых случая заражений коронавирусом