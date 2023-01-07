https://ria.ru/20230107/kongress-1843333453.html

Палата представителей США с 14 попытки не смогла избрать спикера

Палата представителей США с 14 попытки не смогла избрать спикера - РИА Новости, 07.01.2023

Палата представителей США с 14 попытки не смогла избрать спикера

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США по итогам 14-го тура голосования вновь не смогли избрать нового спикера, трансляцию... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T07:35

2023-01-07T07:35

2023-01-07T07:40

сша

в мире

кевин маккарти

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Члены палаты представителей конгресса США по итогам 14-го тура голосования вновь не смогли избрать нового спикера, трансляцию этого события вели все ведущие американские телеканалы.Согласно результатам голосования, по итогам 14-го раунда лидер республиканцев в палате Кевин Маккарти получил 216 голосов. Из-за разногласий в рядах партии ему не удалось набрать 218 голосов, необходимых для избрания. Ранее Маккарти выражал уверенность в том, что ему удалось заручиться поддержкой необходимого для избрания спикером числа республиканцев.Его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — вновь заручился поддержкой 212 голосов. Сейчас конгрессмены решают вопрос о том, назначать ли новый раунд голосования на предстоящий понедельник.Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Без его назначения работа палаты несколько дней остается парализованной, поскольку законодатели не могут принести присягу и, как следствие, перейти к законотворческому процессу.Нынешнее затянувшееся голосование — это 15-й случай в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое случилось сто лет назад, в 1923 году, а до этого только в период, предшествовавший Гражданской войне. Только четыре раза за все время понадобилось больше 12 раундов голосования. Больше всего провальных попыток избрать спикера случилось в 1855 году, понадобилось два месяца, 133 раунда и перемена в правилах, по результатам победил кандидат, набравший простое большинство голосов, поскольку ни за одного не проголосовало больше половины членов палаты. Следующая психологическая отметка — 22 раунда, по итогам стольких попыток спикер был избран в 1819 году.

https://ria.ru/20230104/vybory-1843095739.html

https://ria.ru/20230106/tramp-1843216868.html

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сша, в мире, кевин маккарти, конгресс сша