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КНР сообщила об открытии сообщения еще в одном пункте пропуска в Приморье

КНР сообщила об открытии сообщения еще в одном пункте пропуска в Приморье - РИА Новости, 07.01.2023

КНР сообщила об открытии сообщения еще в одном пункте пропуска в Приморье

Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения уже через два пункта пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T07:07

2023-01-07T07:07

2023-01-07T07:18

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ВЛАДИВОСТОК, 7 янв — РИА Новости. Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения уже через два пункта пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своем телеграм-канале. Сегодня он заявил о начале работы пункта пропуска Пограничный — Суйфэньхэ с 8 января 2023 года. Он отметил, что "такие уведомления не означают немедленного восстановления туристических обменов между Российской Федерацией и КНР". По данным главы агентства, необходимо получить официальное подтверждение режима работы пунктов пропуска для туристов и порядка оформления документов для пересечения границы с визами и в составе безвизовых групп. Пассажирское сообщение в пунктах пропуска с КНР в Приморье закрылось в начале пандемии коронавируса. Ранее в пресс-службе правительства Забайкальского края заявили, что въезд туристов в Китай через МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января.

https://ria.ru/20221227/kitay-1841577290.html

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