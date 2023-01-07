Рейтинг@Mail.ru
КНР сообщила об открытии сообщения еще в одном пункте пропуска в Приморье - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230107/knr-1843332147.html
КНР сообщила об открытии сообщения еще в одном пункте пропуска в Приморье
КНР сообщила об открытии сообщения еще в одном пункте пропуска в Приморье - РИА Новости, 07.01.2023
КНР сообщила об открытии сообщения еще в одном пункте пропуска в Приморье
Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения уже через два пункта пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T07:07
2023-01-07T07:18
китай
приморский край
цзилинь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565046967_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_825eec61577273d7a847ca28f837f25f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 янв — РИА Новости. Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения уже через два пункта пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своем телеграм-канале. Сегодня он заявил о начале работы пункта пропуска Пограничный — Суйфэньхэ с 8 января 2023 года. Он отметил, что "такие уведомления не означают немедленного восстановления туристических обменов между Российской Федерацией и КНР". По данным главы агентства, необходимо получить официальное подтверждение режима работы пунктов пропуска для туристов и порядка оформления документов для пересечения границы с визами и в составе безвизовых групп. Пассажирское сообщение в пунктах пропуска с КНР в Приморье закрылось в начале пандемии коронавируса. Ранее в пресс-службе правительства Забайкальского края заявили, что въезд туристов в Китай через МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января.
https://ria.ru/20221227/kitay-1841577290.html
китай
приморский край
цзилинь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565046967_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_e85e22759b1803dac889c607a01a730f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, приморский край, цзилинь, в мире
Китай, Приморский край, Цзилинь, В мире
07:07 07.01.2023 (обновлено: 07:18 07.01.2023)
 
КНР сообщила об открытии сообщения еще в одном пункте пропуска в Приморье

КНР сообщила об открытии пассажирского сообщения еще в одном пункте пропуска в Приморье

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкГраница России и Китая
Граница России и Китая - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Граница России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 янв — РИА Новости. Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения уже через два пункта пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своем телеграм-канале.
Сегодня он заявил о начале работы пункта пропуска Пограничный — Суйфэньхэ с 8 января 2023 года.

"Власти провинции Цзилинь КНР уведомили российскую сторону о готовности возобновить двустороннее пассажирское сообщение через пункт пропуска Хуньчунь — Краскино с 8 января", — написал Крепский.

Он отметил, что "такие уведомления не означают немедленного восстановления туристических обменов между Российской Федерацией и КНР". По данным главы агентства, необходимо получить официальное подтверждение режима работы пунктов пропуска для туристов и порядка оформления документов для пересечения границы с визами и в составе безвизовых групп.
Пассажирское сообщение в пунктах пропуска с КНР в Приморье закрылось в начале пандемии коронавируса.
Ранее в пресс-службе правительства Забайкальского края заявили, что въезд туристов в Китай через МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 11:21Туризм
В МИД КНР прокомментировали открытие Китая для туристов
 
КитайПриморский крайЦзилиньВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала