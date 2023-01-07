07:07 07.01.2023 (обновлено: 07:18 07.01.2023)
КНР сообщила об открытии сообщения еще в одном пункте пропуска в Приморье
КНР сообщила об открытии пассажирского сообщения еще в одном пункте пропуска в Приморье
Граница России и Китая. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 янв — РИА Новости. Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения уже через два пункта пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своем телеграм-канале.
Сегодня он заявил о начале работы пункта пропуска Пограничный — Суйфэньхэ с 8 января 2023 года.
"Власти провинции Цзилинь КНР уведомили российскую сторону о готовности возобновить двустороннее пассажирское сообщение через пункт пропуска Хуньчунь — Краскино с 8 января", — написал Крепский.
Он отметил, что "такие уведомления не означают немедленного восстановления туристических обменов между Российской Федерацией и КНР". По данным главы агентства, необходимо получить официальное подтверждение режима работы пунктов пропуска для туристов и порядка оформления документов для пересечения границы с визами и в составе безвизовых групп.
Пассажирское сообщение в пунктах пропуска с КНР в Приморье закрылось в начале пандемии коронавируса.
Ранее в пресс-службе правительства Забайкальского края заявили, что въезд туристов в Китай через МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января.
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