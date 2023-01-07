КНР сообщила о возобновлении пассажирского сообщения в Приморье
КНР сообщила о возобновлении пассажирского сообщения через пункт пропуска в Приморье
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкИнформационная табличка на пропускном пункте
Информационная табличка на пропускном пункте. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 янв – РИА Новости. Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения через пункт пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своем телеграм-канале.
"Официальные органы, граничащих с Приморьем, провинций КНР начали уведомлять российскую сторону о возобновлении пассажирского сообщения через пункты пропуска. К настоящему времени получено уведомление о начале работы пункта пропуска Пограничный - Суйфэньхэ с 8 января 2023 года", - написал Крепский.
Он отметил, что в ближайшее время власти Приморья ждут уточнений по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами.
Как рассказал РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления, ведомство готово к открытию пассажирского сообщения во всех пунктах пропуска с КНР.
Пассажирское сообщение в пунктах пропуска с КНР в Приморье было закрыто в начале пандемии коронавируса.
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