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КНР сообщила о возобновлении пассажирского сообщения в Приморье

КНР сообщила о возобновлении пассажирского сообщения в Приморье - РИА Новости, 07.01.2023

КНР сообщила о возобновлении пассажирского сообщения в Приморье

Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения через пункт пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T06:34

2023-01-07T06:34

2023-01-07T06:34

китай

приморский край

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 7 янв – РИА Новости. Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения через пункт пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своем телеграм-канале. Он отметил, что в ближайшее время власти Приморья ждут уточнений по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами. Как рассказал РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления, ведомство готово к открытию пассажирского сообщения во всех пунктах пропуска с КНР. Пассажирское сообщение в пунктах пропуска с КНР в Приморье было закрыто в начале пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20221227/kitay-1841577290.html

китай

приморский край

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китай, приморский край, в мире