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КНР сообщила о возобновлении пассажирского сообщения в Приморье - РИА Новости, 07.01.2023
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КНР сообщила о возобновлении пассажирского сообщения в Приморье
КНР сообщила о возобновлении пассажирского сообщения в Приморье - РИА Новости, 07.01.2023
КНР сообщила о возобновлении пассажирского сообщения в Приморье
Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения через пункт пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T06:34
2023-01-07T06:34
китай
приморский край
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 7 янв – РИА Новости. Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения через пункт пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своем телеграм-канале. Он отметил, что в ближайшее время власти Приморья ждут уточнений по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами. Как рассказал РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления, ведомство готово к открытию пассажирского сообщения во всех пунктах пропуска с КНР. Пассажирское сообщение в пунктах пропуска с КНР в Приморье было закрыто в начале пандемии коронавируса.
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китай, приморский край, в мире
Китай, Приморский край, В мире
06:34 07.01.2023
 
КНР сообщила о возобновлении пассажирского сообщения в Приморье

КНР сообщила о возобновлении пассажирского сообщения через пункт пропуска в Приморье

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкИнформационная табличка на пропускном пункте
Информационная табличка на пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Информационная табличка на пропускном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 янв – РИА Новости. Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения через пункт пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своем телеграм-канале.
"Официальные органы, граничащих с Приморьем, провинций КНР начали уведомлять российскую сторону о возобновлении пассажирского сообщения через пункты пропуска. К настоящему времени получено уведомление о начале работы пункта пропуска Пограничный - Суйфэньхэ с 8 января 2023 года", - написал Крепский.
Он отметил, что в ближайшее время власти Приморья ждут уточнений по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами.
Как рассказал РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления, ведомство готово к открытию пассажирского сообщения во всех пунктах пропуска с КНР.
Пассажирское сообщение в пунктах пропуска с КНР в Приморье было закрыто в начале пандемии коронавируса.
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