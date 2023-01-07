https://ria.ru/20230107/kirill-1843425742.html

Патриарх Кирилл пожелал детям любить Родину и быть готовыми ее защитить

Патриарх Кирилл пожелал детям любить Родину и быть готовыми ее защитить - РИА Новости, 07.01.2023

Патриарх Кирилл пожелал детям любить Родину и быть готовыми ее защитить

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал детям на Рождество любить Отечество и быть готовыми встать на его защиту. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T21:54

2023-01-07T21:54

2023-01-07T21:54

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

вифлеем

москва

русская православная церковь

рождество христово

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал детям на Рождество любить Отечество и быть готовыми встать на его защиту. В праздник Рождества Христова патриарх посетил рождественскую елку в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. На нее были приглашены дети военнослужащих из зоны специальной военной операции, воспитанники школ-интернатов и учащиеся воскресных школ. "Я хотел бы всем нам пожелать любить свое Отечество, свой народ. Это та самая любовь, которая нередко требует жертв, как это происходит сегодня на поле битвы. Ну, а после любви к Отечеству – любовь к семье, папе, маме, дедушке. А на вершине любовь к Богу… Наконец, всегда быть готовыми настолько любить Родину, чтобы послужить ей, а в какие-то самые грозные моменты – обращаюсь в первую очередь к мальчикам, которые станут взрослыми, – и встать на ее защиту. Пусть Господь всех нас обнимет в этот великий и радостный праздник Рождества Христова", – сказал патриарх, обратившись к детям и их родителям. Русская православная церковь 7 января отмечает один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.

https://ria.ru/20230107/patriarkh-1843372634.html

вифлеем

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

патриарх кирилл (владимир гундяев), вифлеем, москва, русская православная церковь, рождество христово