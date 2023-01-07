Патриарх Кирилл пожелал детям любить Родину и быть готовыми ее защитить
Патриарх Кирилл пожелал детям на Рождество любить Родину и быть готовыми ее защитить
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал детям на Рождество любить Отечество и быть готовыми встать на его защиту.
В праздник Рождества Христова патриарх посетил рождественскую елку в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. На нее были приглашены дети военнослужащих из зоны специальной военной операции, воспитанники школ-интернатов и учащиеся воскресных школ.
"Я хотел бы всем нам пожелать любить свое Отечество, свой народ. Это та самая любовь, которая нередко требует жертв, как это происходит сегодня на поле битвы. Ну, а после любви к Отечеству – любовь к семье, папе, маме, дедушке. А на вершине любовь к Богу… Наконец, всегда быть готовыми настолько любить Родину, чтобы послужить ей, а в какие-то самые грозные моменты – обращаюсь в первую очередь к мальчикам, которые станут взрослыми, – и встать на ее защиту. Пусть Господь всех нас обнимет в этот великий и радостный праздник Рождества Христова", – сказал патриарх, обратившись к детям и их родителям.
Русская православная церковь 7 января отмечает один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.