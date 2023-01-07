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Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл

Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2023

Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл

Раскол на Украине мешает канонической Украинской православной церкви достойно служить ее народу и обществу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T03:30

2023-01-07T03:30

2023-01-07T03:46

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Раскол на Украине мешает канонической Украинской православной церкви достойно служить ее народу и обществу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

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