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Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл
Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2023
Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл
Раскол на Украине мешает канонической Украинской православной церкви достойно служить ее народу и обществу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T03:30
2023-01-07T03:30
2023-01-07T03:46
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ситуация вокруг упц
петр порошенко
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Раскол на Украине мешает канонической Украинской православной церкви достойно служить ее народу и обществу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
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03:30 07.01.2023 (обновлено: 03:46 07.01.2023)
Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: раскол мешает УПЦ достойно служить ее народу