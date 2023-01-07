Рейтинг@Mail.ru
Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230107/kirill-1843327657.html
Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл
Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2023
Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл
Раскол на Украине мешает канонической Украинской православной церкви достойно служить ее народу и обществу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T03:30
2023-01-07T03:46
религия
украина
москва
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785057523_0:127:2480:1522_1920x0_80_0_0_ba3e1014565161cc470c9d4556448c87.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Раскол на Украине мешает канонической Украинской православной церкви достойно служить ее народу и обществу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20230107/rozhdestov-1843327529.html
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785057523_142:0:2339:1648_1920x0_80_0_0_954625cd3e547c74b0bbf81424b9ec71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, москва, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь, ситуация вокруг упц, петр порошенко, в мире
Религия, Украина, Москва, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Петр Порошенко, В мире
03:30 07.01.2023 (обновлено: 03:46 07.01.2023)
 
Раскол не дает УПЦ служить ее народу, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: раскол мешает УПЦ достойно служить ее народу

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Раскол на Украине мешает канонической Украинской православной церкви достойно служить ее народу и обществу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"На близкой всем нам и родной Украине расколы действительно бросают вызов церкви, ее возможности нести достойное служение народу и обществу Украины", - сказал патриарх в проповеди в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
Распятие и свечи в церкви - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
03:19Религия
Участники спецоперации приняли участие в рождественском богослужении
 
РелигияУкраинаМоскваУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Русская православная церковьСитуация вокруг УПЦПетр ПорошенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала