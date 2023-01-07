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Патриарх Кирилл назвал попытки разрушить Украинскую церковь жалкими - РИА Новости, 07.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230107/kirill-1843327083.html
Патриарх Кирилл назвал попытки разрушить Украинскую церковь жалкими
Патриарх Кирилл назвал попытки разрушить Украинскую церковь жалкими - РИА Новости, 07.01.2023
Патриарх Кирилл назвал попытки разрушить Украинскую церковь жалкими
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал жалкими попытки разрушить каноническую Украинскую православную церковь, и в рождественскую ночь призвал верующих... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T03:06
2023-01-07T03:06
религия
украина
украинская православная церковь
рождество христово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал жалкими попытки разрушить каноническую Украинскую православную церковь, и в рождественскую ночь призвал верующих молиться за украинских единоверцев, которых изгоняют из Киево-Печерской Лавры. Он призвал молиться за братьев и сестер на украинской земле, за страну, ее власти и воинство, за родных и близких, и надеяться, что "силой и благодатью Божию" правда победит. "Я всем желаю особым образом пережить сегодняшнюю рождественскую ночь, почувствовать Божье присутствие, помолиться от всей души за своих родных близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, которая на протяжении столетий была хранительницей подлинного, неискаженного православия", - заключил патриарх.
https://ria.ru/20230107/kirill-1843326455.html
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украина, украинская православная церковь, рождество христово, патриарх кирилл (владимир гундяев), в мире
Религия, Украина, Украинская православная церковь, Рождество Христово, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), В мире
03:06 07.01.2023
 
Патриарх Кирилл назвал попытки разрушить Украинскую церковь жалкими

Патриарх Кирилл в ночь Рождества назвал жалкими попытки разрушить Украинскую церковь

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал жалкими попытки разрушить каноническую Украинскую православную церковь, и в рождественскую ночь призвал верующих молиться за украинских единоверцев, которых изгоняют из Киево-Печерской Лавры.
"Помолимся о наших братьях и сестрах. Верим, что когда-нибудь эти дьявольские искушения отступят, и по прошествии времени многие будут с улыбкой вспоминать жалкие потуги разрушить каноническую православную церковь на Украине", - сказал патриарх в телеобращении к верующим перед рождественской литургией в храме Христа Спасителя.
Он призвал молиться за братьев и сестер на украинской земле, за страну, ее власти и воинство, за родных и близких, и надеяться, что "силой и благодатью Божию" правда победит.
"Я всем желаю особым образом пережить сегодняшнюю рождественскую ночь, почувствовать Божье присутствие, помолиться от всей души за своих родных близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, которая на протяжении столетий была хранительницей подлинного, неискаженного православия", - заключил патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
02:36Религия
Патриарх Кирилл назвал условие прекращения конфликта на Украине
 
РелигияУкраинаУкраинская православная церковьРождество ХристовоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)В мире
 
 
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