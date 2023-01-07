https://ria.ru/20230107/kirill-1843327083.html
Патриарх Кирилл назвал попытки разрушить Украинскую церковь жалкими
Патриарх Кирилл назвал попытки разрушить Украинскую церковь жалкими - РИА Новости, 07.01.2023
Патриарх Кирилл назвал попытки разрушить Украинскую церковь жалкими
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал жалкими попытки разрушить каноническую Украинскую православную церковь, и в рождественскую ночь призвал верующих... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T03:06
2023-01-07T03:06
2023-01-07T03:06
религия
украина
украинская православная церковь
рождество христово
патриарх кирилл (владимир гундяев)
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал жалкими попытки разрушить каноническую Украинскую православную церковь, и в рождественскую ночь призвал верующих молиться за украинских единоверцев, которых изгоняют из Киево-Печерской Лавры. Он призвал молиться за братьев и сестер на украинской земле, за страну, ее власти и воинство, за родных и близких, и надеяться, что "силой и благодатью Божию" правда победит. "Я всем желаю особым образом пережить сегодняшнюю рождественскую ночь, почувствовать Божье присутствие, помолиться от всей души за своих родных близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, которая на протяжении столетий была хранительницей подлинного, неискаженного православия", - заключил патриарх.
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Патриарх Кирилл назвал попытки разрушить Украинскую церковь жалкими
Патриарх Кирилл в ночь Рождества назвал жалкими попытки разрушить Украинскую церковь