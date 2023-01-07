https://ria.ru/20230107/kirill-1843326455.html

Патриарх Кирилл назвал условие прекращения конфликта на Украине

Патриарх Кирилл назвал условие прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 07.01.2023

Патриарх Кирилл назвал условие прекращения конфликта на Украине

Мир на Украине и во всем мире возможен только при условии того, что в жизни людей будет присутствовать вера, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T02:36

2023-01-07T02:36

2023-01-07T02:36

религия

россия

москва

вифлеем

украина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

рождество христово

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мир на Украине и во всем мире возможен только при условии того, что в жизни людей будет присутствовать вера, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Верим, что по молитвам святых угодников будет мир и между народами святой Руси, и везде, где он сегодня разрушен. Но для этого нужно одно условие: Царь мира, Господь мира, должен быть с нами, а потому изгнание Бога из жизни, создание технократической бездушной цивилизации, не нуждающейся в Боге, есть самое страшное, что можно представить", - сказал патриарх в проповеди в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.

https://ria.ru/20230107/kirill-1843324977.html

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россия, москва, вифлеем, украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), рождество христово, в мире