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Патриарх Кирилл назвал условие прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 07.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230107/kirill-1843326455.html
Патриарх Кирилл назвал условие прекращения конфликта на Украине
Патриарх Кирилл назвал условие прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 07.01.2023
Патриарх Кирилл назвал условие прекращения конфликта на Украине
Мир на Украине и во всем мире возможен только при условии того, что в жизни людей будет присутствовать вера, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T02:36
2023-01-07T02:36
религия
россия
москва
вифлеем
украина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
рождество христово
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мир на Украине и во всем мире возможен только при условии того, что в жизни людей будет присутствовать вера, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Верим, что по молитвам святых угодников будет мир и между народами святой Руси, и везде, где он сегодня разрушен. Но для этого нужно одно условие: Царь мира, Господь мира, должен быть с нами, а потому изгнание Бога из жизни, создание технократической бездушной цивилизации, не нуждающейся в Боге, есть самое страшное, что можно представить", - сказал патриарх в проповеди в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
https://ria.ru/20230107/kirill-1843324977.html
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россия, москва, вифлеем, украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), рождество христово, в мире
Религия, Россия, Москва, Вифлеем, Украина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Рождество Христово, В мире
02:36 07.01.2023
 
Патриарх Кирилл назвал условие прекращения конфликта на Украине

Патриарх Кирилл назвал веру условием прекращения конфликта на Украине и в мире

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мир на Украине и во всем мире возможен только при условии того, что в жизни людей будет присутствовать вера, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Верим, что по молитвам святых угодников будет мир и между народами святой Руси, и везде, где он сегодня разрушен. Но для этого нужно одно условие: Царь мира, Господь мира, должен быть с нами, а потому изгнание Бога из жизни, создание технократической бездушной цивилизации, не нуждающейся в Боге, есть самое страшное, что можно представить", - сказал патриарх в проповеди в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
Рождественское праздничное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
01:58Религия
Патриарх Кирилл призвал христиан делами свидетельствовать о своей вере
Один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, изображают его на иконах и в рождественских вертепах.
Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
02:16Религия
Патриарх Кирилл назвал причины мировых конфликтов
 
РелигияРоссияМоскваВифлеемУкраинаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Рождество ХристовоВ мире
 
 
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