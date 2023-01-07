https://ria.ru/20230107/kirill-1843325989.html

Патриарх Кирилл назвал причины мировых конфликтов

Патриарх Кирилл назвал причины мировых конфликтов - РИА Новости, 07.01.2023

Патриарх Кирилл назвал причины мировых конфликтов

Страшнейшие мировые конфликты сегодня происходят из-за отдаления людей от веры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T02:16

2023-01-07T02:16

2023-01-07T02:16

религия

россия

москва

вифлеем

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Страшнейшие мировые конфликты сегодня происходят из-за отдаления людей от веры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Все самые страшные конфликты сегодня происходят, потому что люди отдаляются от веры. И наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты преодолевать их. Дай Бог, чтобы живая вера, дарованная нам через воплощение сына Божия, помогала нам устраивать нашу жизнь и межличностные отношения, и даже более того - строить межгосударственные отношения, изгонять из них ту злобу и те противоречия, которые ныне угрожают жизни всего человечества", - сказал патриарх в проповеди в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Он призвал христиан просить Бога о мире во всем мире. Один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.

https://ria.ru/20230107/kirill-1843324977.html

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россия, москва, вифлеем, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия