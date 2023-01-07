https://ria.ru/20230107/kirill-1843324977.html
Патриарх Кирилл призвал христиан делами свидетельствовать о своей вере
Патриарх Кирилл призвал христиан делами свидетельствовать о своей вере - РИА Новости, 07.01.2023
Патриарх Кирилл призвал христиан делами свидетельствовать о своей вере
Христиане призваны поступками, выражением сострадания, помощи и поддержки нуждающимся свидетельствовать о своей вере, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T01:58
2023-01-07T01:58
2023-01-07T01:58
религия
россия
украина
вифлеем
патриарх кирилл (владимир гундяев)
рождество христово
религия
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Христиане призваны поступками, выражением сострадания, помощи и поддержки нуждающимся свидетельствовать о своей вере, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к верующим. В Русской православной церкви и некоторых других поместных православных церквях мира, а также у католиков восточного обряда и придерживающиеся юлианского календаря протестантов Рождество Христово отмечается 7 января. А в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды: и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. "В эти святые дни праздника важно не только воспринять умом, но и сердцем ощутить, что Господь действительно с нами. Однако мы призваны не только рассуждать об этом, но и своими поступками свидетельствовать о великом даре, который получили во Христе: Господь с нами, когда мы протягиваем руку помощи нуждающимся, он с нами, когда мы выражаем сочувствие и поддержку страждущему, он с нами, когда мы спешим утешить пребывающих в печали и потерявших надежду", – говорится в обращении патриарха, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости. Он призвал помнить о том, что для Бога не существует никаких преград, и он стучит в двери сердца каждого человека, ожидая лишь готовности явить друг другу милосердие, добро и сострадание. "Будем же беречь друг друга, уделяя внимание родным и близким, друзьям и коллегам по работе, помогая нуждающимся и обездоленным, посещая больных и немощных", – заключил патриарх Кирилл. Патриарх ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент России Владимир Путин дал указания Вооруженным Силам Российской Федерации о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Патриарх в ночь на 7 января по традиции совершит литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
https://ria.ru/20230107/putin-1843321844.html
https://ria.ru/20230107/kirill-1843324688.html
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россия, украина, вифлеем, патриарх кирилл (владимир гундяев), рождество христово, религия
Религия, Россия, Украина, Вифлеем, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Рождество Христово, Религия
Патриарх Кирилл призвал христиан делами свидетельствовать о своей вере
Патриарх Кирилл в Рождество призвал христиан делами свидетельствовать о своей вере
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Христиане призваны поступками, выражением сострадания, помощи и поддержки нуждающимся свидетельствовать о своей вере, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к верующим.
В Русской православной церкви и некоторых других поместных православных церквях мира, а также у католиков восточного обряда и придерживающиеся юлианского календаря протестантов Рождество Христово отмечается 7 января. А в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды: и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю.
"В эти святые дни праздника важно не только воспринять умом, но и сердцем ощутить, что Господь действительно с нами. Однако мы призваны не только рассуждать об этом, но и своими поступками свидетельствовать о великом даре, который получили во Христе: Господь с нами, когда мы протягиваем руку помощи нуждающимся, он с нами, когда мы выражаем сочувствие и поддержку страждущему, он с нами, когда мы спешим утешить пребывающих в печали и потерявших надежду", – говорится в обращении патриарха, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости.
Он призвал помнить о том, что для Бога не существует никаких преград, и он стучит в двери сердца каждого человека, ожидая лишь готовности явить друг другу милосердие, добро и сострадание. "Будем же беречь друг друга, уделяя внимание родным и близким, друзьям и коллегам по работе, помогая нуждающимся и обездоленным, посещая больных и немощных", – заключил патриарх Кирилл.
Патриарх ранее призвал установить на Украине
рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент России Владимир Путин
дал указания Вооруженным Силам Российской Федерации о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
Патриарх в ночь на 7 января по традиции совершит литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
.
Один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем
. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, изображают его на иконах и в рождественских вертепах.
Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.