https://ria.ru/20230107/kirill-1843324977.html

Патриарх Кирилл призвал христиан делами свидетельствовать о своей вере

Патриарх Кирилл призвал христиан делами свидетельствовать о своей вере - РИА Новости, 07.01.2023

Патриарх Кирилл призвал христиан делами свидетельствовать о своей вере

Христиане призваны поступками, выражением сострадания, помощи и поддержки нуждающимся свидетельствовать о своей вере, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T01:58

2023-01-07T01:58

2023-01-07T01:58

религия

россия

украина

вифлеем

патриарх кирилл (владимир гундяев)

рождество христово

религия

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Христиане призваны поступками, выражением сострадания, помощи и поддержки нуждающимся свидетельствовать о своей вере, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к верующим. В Русской православной церкви и некоторых других поместных православных церквях мира, а также у католиков восточного обряда и придерживающиеся юлианского календаря протестантов Рождество Христово отмечается 7 января. А в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество отмечают дважды: и по юлианскому, и по новоюлианскому календарю. "В эти святые дни праздника важно не только воспринять умом, но и сердцем ощутить, что Господь действительно с нами. Однако мы призваны не только рассуждать об этом, но и своими поступками свидетельствовать о великом даре, который получили во Христе: Господь с нами, когда мы протягиваем руку помощи нуждающимся, он с нами, когда мы выражаем сочувствие и поддержку страждущему, он с нами, когда мы спешим утешить пребывающих в печали и потерявших надежду", – говорится в обращении патриарха, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости. Он призвал помнить о том, что для Бога не существует никаких преград, и он стучит в двери сердца каждого человека, ожидая лишь готовности явить друг другу милосердие, добро и сострадание. "Будем же беречь друг друга, уделяя внимание родным и близким, друзьям и коллегам по работе, помогая нуждающимся и обездоленным, посещая больных и немощных", – заключил патриарх Кирилл. Патриарх ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент России Владимир Путин дал указания Вооруженным Силам Российской Федерации о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Патриарх в ночь на 7 января по традиции совершит литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Один из важнейших для христиан праздников, Рождество Христово – воспоминание о событиях более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Мест для них в городе не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота, – там и родился младенец Иисус. В пещере, лежащим в яслях (кормушке для скота) вместо колыбели, изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.

https://ria.ru/20230107/putin-1843321844.html

https://ria.ru/20230107/kirill-1843324688.html

https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1842157294.html

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россия, украина, вифлеем, патриарх кирилл (владимир гундяев), рождество христово, религия