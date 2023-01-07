Рейтинг@Mail.ru
Церковь скорбит по всем погибшим на Украине, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230107/kirill-1843324688.html
Церковь скорбит по всем погибшим на Украине, заявил патриарх Кирилл
Церковь скорбит по всем погибшим на Украине, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2023
Церковь скорбит по всем погибшим на Украине, заявил патриарх Кирилл
Русская православная церковь (РПЦ) скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T01:47
2023-01-07T01:50
религия
россия
украина
рождество христово
вифлеем
владимир путин
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830195873_0:117:2873:1733_1920x0_80_0_0_9a07e75554eb1a37c3f1441dcc77d3d4.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении. "К сожалению, радость рождественского торжества ныне омрачается известными военными событиями. Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо состраждем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места", — подчеркнул патриарх.Глава церкви поблагодарил священников и волонтеров, которые оказывают помощь нуждающимся и раненым. Патриарх ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент Владимир Путин дал указания Вооруженным Силам Российской Федерации о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20230107/putin-1843321844.html
https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1842157294.html
россия
украина
вифлеем
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830195873_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_9aaaae224ff0fd16e0ebabd76802670d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, рождество христово, вифлеем, владимир путин, религия
Религия, Россия, Украина, Рождество Христово, Вифлеем, Владимир Путин, Религия
01:47 07.01.2023 (обновлено: 01:50 07.01.2023)
 
Церковь скорбит по всем погибшим на Украине, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: церковь скорбит по всем погибшим на Украине и благодарна волонтерам

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении.
"К сожалению, радость рождественского торжества ныне омрачается известными военными событиями. Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо состраждем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места", — подчеркнул патриарх.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
00:34Религия
Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля
Глава церкви поблагодарил священников и волонтеров, которые оказывают помощь нуждающимся и раненым.

"Духовенство и православные добровольцы активно помогают нуждающимся: посещают раненых в госпиталях, отправляют необходимые вещи, лекарства, продукты и многое другое, что требуется людям, и я сердечно их за это благодарю. Так делами свидетельствуя о своей вере, заботясь о ближних и дальних, мы поистине становимся одной большой семьей", — сказал он.

Патриарх ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент Владимир Путин дал указания Вооруженным Силам Российской Федерации о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.
Верующая у иконы Рождество Христово в храме Христа Спасителя в Москве перед началом Рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
01:13
Рождество Христово в Православной церкви
 
РелигияРоссияУкраинаРождество ХристовоВифлеемВладимир ПутинРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала