01:47 07.01.2023 (обновлено: 01:50 07.01.2023)
Церковь скорбит по всем погибшим на Украине, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: церковь скорбит по всем погибшим на Украине и благодарна волонтерам
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении.
"К сожалению, радость рождественского торжества ныне омрачается известными военными событиями. Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо состраждем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места", — подчеркнул патриарх.
Глава церкви поблагодарил священников и волонтеров, которые оказывают помощь нуждающимся и раненым.
"Духовенство и православные добровольцы активно помогают нуждающимся: посещают раненых в госпиталях, отправляют необходимые вещи, лекарства, продукты и многое другое, что требуется людям, и я сердечно их за это благодарю. Так делами свидетельствуя о своей вере, заботясь о ближних и дальних, мы поистине становимся одной большой семьей", — сказал он.
Патриарх ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент Владимир Путин дал указания Вооруженным Силам Российской Федерации о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.