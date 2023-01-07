https://ria.ru/20230107/kirill-1843324688.html

Церковь скорбит по всем погибшим на Украине, заявил патриарх Кирилл

Церковь скорбит по всем погибшим на Украине, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2023

Церковь скорбит по всем погибшим на Украине, заявил патриарх Кирилл

Русская православная церковь (РПЦ) скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T01:47

2023-01-07T01:47

2023-01-07T01:50

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) скорбит и молится обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении. "К сожалению, радость рождественского торжества ныне омрачается известными военными событиями. Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы действительно скорбим о них и молимся за них. Мы горячо состраждем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, переселиться в более безопасные места", — подчеркнул патриарх.Глава церкви поблагодарил священников и волонтеров, которые оказывают помощь нуждающимся и раненым. Патриарх ранее призвал установить на Украине рождественское перемирие в период с 12.00 6 января до 24.00 7 января. После этого президент Владимир Путин дал указания Вооруженным Силам Российской Федерации о введении в эти дни и часы режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20230107/putin-1843321844.html

https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1842157294.html

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россия, украина, рождество христово, вифлеем, владимир путин, религия