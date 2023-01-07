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Аналитики объяснили, что означает новая военная помощь Запада Украине - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/kiev-1843327989.html
Аналитики объяснили, что означает новая военная помощь Запада Украине
Аналитики объяснили, что означает новая военная помощь Запада Украине - РИА Новости, 07.01.2023
Аналитики объяснили, что означает новая военная помощь Запада Украине
Новая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, говорит о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Киева,... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T03:50
2023-01-07T05:06
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
владимир зеленский
олаф шольц
украина
киев
россия
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Новая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, говорит о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Киева, подготовку "еще к одному кровавому году" и нежелание прийти к мирным переговорам в скором будущем, пишет газета New York Times со ссылкой на аналитиков. "(Решение о предоставлении военной помощи) проясняет поддержку Западом Украины в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы... и сигнализирует Москве, что мы не на пути к мирным переговорам в скором будущем", — заявил немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Спек. Газета считает, что объявление о предоставлении новой помощи демонстрирует изменение курса в Вашингтоне, Париже и Берлине в вопросе отправки тяжелых и более опасных вооружений Киеву. Издание добавляет, что объявленные в рамках нового пакета бронированные машины — "самыми современные" из отправляемых Киеву. Вчера США объявили о выделении очередного — крупнейшего — пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия сообщила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230107/zelenskiy-1843326204.html
https://ria.ru/20230107/pentagon-1843322904.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, олаф шольц, украина, киев, россия, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Украина, Киев, Россия, НАТО, США
03:50 07.01.2023 (обновлено: 05:06 07.01.2023)
 
Аналитики объяснили, что означает новая военная помощь Запада Украине

NYT: новая помощь Запада показала, что он за наступление Киева и против мирных переговоров

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Новая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, говорит о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Киева, подготовку "еще к одному кровавому году" и нежелание прийти к мирным переговорам в скором будущем, пишет газета New York Times со ссылкой на аналитиков.
"(Решение о предоставлении военной помощи) проясняет поддержку Западом Украины в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы... и сигнализирует Москве, что мы не на пути к мирным переговорам в скором будущем", — заявил немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Спек.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
02:26
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Газета считает, что объявление о предоставлении новой помощи демонстрирует изменение курса в Вашингтоне, Париже и Берлине в вопросе отправки тяжелых и более опасных вооружений Киеву. Издание добавляет, что объявленные в рамках нового пакета бронированные машины — "самыми современные" из отправляемых Киеву.
Вчера США объявили о выделении очередного — крупнейшего — пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия сообщила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
00:59Специальная военная операция на Украине
Пентагон сообщил, куда нужно звонить украинским военным для ремонта техники
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийОлаф ШольцУкраинаКиевРоссияНАТОСША
 
 
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