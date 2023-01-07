03:50 07.01.2023 (обновлено: 05:06 07.01.2023)
Аналитики объяснили, что означает новая военная помощь Запада Украине
NYT: новая помощь Запада показала, что он за наступление Киева и против мирных переговоров
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Новая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, говорит о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Киева, подготовку "еще к одному кровавому году" и нежелание прийти к мирным переговорам в скором будущем, пишет газета New York Times со ссылкой на аналитиков.
"(Решение о предоставлении военной помощи) проясняет поддержку Западом Украины в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы... и сигнализирует Москве, что мы не на пути к мирным переговорам в скором будущем", — заявил немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Спек.
Газета считает, что объявление о предоставлении новой помощи демонстрирует изменение курса в Вашингтоне, Париже и Берлине в вопросе отправки тяжелых и более опасных вооружений Киеву. Издание добавляет, что объявленные в рамках нового пакета бронированные машины — "самыми современные" из отправляемых Киеву.
Вчера США объявили о выделении очередного — крупнейшего — пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия сообщила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.