https://ria.ru/20230107/kiev-1843327989.html

Аналитики объяснили, что означает новая военная помощь Запада Украине

Аналитики объяснили, что означает новая военная помощь Запада Украине - РИА Новости, 07.01.2023

Аналитики объяснили, что означает новая военная помощь Запада Украине

Новая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, говорит о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Киева,... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T03:50

2023-01-07T03:50

2023-01-07T05:06

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

владимир зеленский

олаф шольц

украина

киев

россия

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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Новая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, говорит о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Киева, подготовку "еще к одному кровавому году" и нежелание прийти к мирным переговорам в скором будущем, пишет газета New York Times со ссылкой на аналитиков. "(Решение о предоставлении военной помощи) проясняет поддержку Западом Украины в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы... и сигнализирует Москве, что мы не на пути к мирным переговорам в скором будущем", — заявил немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Спек. Газета считает, что объявление о предоставлении новой помощи демонстрирует изменение курса в Вашингтоне, Париже и Берлине в вопросе отправки тяжелых и более опасных вооружений Киеву. Издание добавляет, что объявленные в рамках нового пакета бронированные машины — "самыми современные" из отправляемых Киеву. Вчера США объявили о выделении очередного — крупнейшего — пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия сообщила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230107/zelenskiy-1843326204.html

https://ria.ru/20230107/pentagon-1843322904.html

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