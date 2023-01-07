https://ria.ru/20230107/iran-1843409264.html
В Иране при стрельбе в офисе нефтегазовой компании погиб человек
В Иране при стрельбе в офисе нефтегазовой компании погиб человек - РИА Новости, 07.01.2023
В Иране при стрельбе в офисе нефтегазовой компании погиб человек
Один человек погиб, еще двое ранены при стрельбе в нефтегазодобывающей компании "Гечсаран" в Иране, сообщил губернатор области в провинции Кохгилуйе и... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T18:44
2023-01-07T18:44
2023-01-07T18:44
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще двое ранены при стрельбе в нефтегазодобывающей компании "Гечсаран" в Иране, сообщил губернатор области в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед Раванбахш Дейхим. Губернатор уточнил, что стрелявший был один, он задержан, идет расследование причин происшествия. Иранские СМИ добавляют, что устроивший стрельбу был офисным сотрудником этой компании. По их информации, причиной стрельбы стали разногласия с коллегами по работе. Нефтегазодобывающая компания "Гечсаран", подведомственная Национальной иранской южной нефтяной компании (NISOC, "дочка" Национальной иранской нефтяной компании), занимается добычей, переработкой и транспортировкой нефти, природного газа и газовых конденсатов. Она добывает нефть на 18 месторождениях, владеет широкой сетью трубопроводов протяженностью 6247 километров для транспортировки нефти и природного газа, тремя заводами по опреснению воды, 11 газокомпрессорными станциями и пятью заводами по переработке газа, в том числе сжиженного.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран
В мире, Цены на нефть, Иран
В Иране при стрельбе в офисе нефтегазовой компании погиб человек
В Иране при стрельбе в офисе нефтегазовой компании "Гечсаран" погиб человек
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости.
Один человек погиб, еще двое ранены при стрельбе в нефтегазодобывающей компании "Гечсаран" в Иране, сообщил
губернатор области в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед Раванбахш Дейхим.
"В результате стрельбы… в нефтегазодобывающей компании "Гечсаран" один человек погиб и два были ранены", – приводит слова Дейхима агентство ISNA.
Губернатор уточнил, что стрелявший был один, он задержан, идет расследование причин происшествия.
Иранские СМИ добавляют, что устроивший стрельбу был офисным сотрудником этой компании. По их информации, причиной стрельбы стали разногласия с коллегами по работе.
Нефтегазодобывающая компания "Гечсаран", подведомственная Национальной иранской южной нефтяной компании (NISOC, "дочка" Национальной иранской нефтяной компании), занимается добычей, переработкой и транспортировкой нефти, природного газа и газовых конденсатов. Она добывает нефть на 18 месторождениях, владеет широкой сетью трубопроводов протяженностью 6247 километров для транспортировки нефти и природного газа, тремя заводами по опреснению воды, 11 газокомпрессорными станциями и пятью заводами по переработке газа, в том числе сжиженного.