https://ria.ru/20230107/iran-1843346074.html
"Волчья" луна в небе над Тегераном. Прямая трансляция.
"Волчья" луна в небе над Тегераном. Прямая трансляция. - РИА Новости, 07.01.2023
"Волчья" луна в небе над Тегераном. Прямая трансляция.
"Волчья" луна в небе над столицей Ирана Тегераном РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T18:00
2023-01-07T18:00
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тегеран (город)
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"Волчья" луна в небе над столицей Ирана Тегераном
тегеран (город)
иран
РИА Новости
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7 495 645-6601
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LIVE: "Волчья луна" в небе над Тегераном_7 января
LIVE: "Волчья луна" в небе над Тегераном_7 января
2023-01-07T18:00
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РИА Новости
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тегеран (город), иран, видео
Тегеран (город), Иран
"Волчья" луна в небе над Тегераном. Прямая трансляция.
"Волчья" луна в небе над столицей Ирана Тегераном
2023-01-07T18:00
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PT1S
18:00 07.01.2023 (обновлено: 18:14 07.01.2023)
"Волчья" луна в небе над Тегераном. Прямая трансляция.
"Волчья" луна в небе над столицей Ирана Тегераном